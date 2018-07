Com saque afiado, Del Potro tem vitória tranquila sobre Lopez e enfrenta Paire na terceira rodada

O argentino Juan Martín Del Potro, quarto do ranking da ATP, conquistou uma fácil vitória sobre o espanhol #70 Feliciano Lopez nessa quinta-feira (5) em jogo válido pela segunda rodada de Wimbledon. O cabeça de chave número cinco do Grand Slam inglês precisou de apenas 1h35 em quadra para triunfar em sets diretos, parciais de 6/4, 6/1 e 6/2.

Os números do confronto direto entre os dois tenistas indicavam um enorme equilíbrio, com três vitórias para cada logo em seis duelos. Mas equilíbrio foi algo que não se viu entre eles hoje no All England Club. Feliciano não conseguiu oferecer a menor resistência ao oponente, que teve o controle da partida desde o princípio.

Lopez teve uma jornada para esquecer na devolução, permitindo ao rival conquistar um índice de 97% dos pontos jogados com o primeiro serviço. Ou seja, nas 32 vezes em que acertou o primeiro saque, Delpo levou a melhor em 31 delas. O espanhol tampouco se saiu bem no segundo saque do oponente, vencendo apenas quatro de 21 bolas disputadas.

Concentrado, a 'Torre de Tandil' aproveitou uma quebra logo no terceiro game para administrar com sucesso a primeira parcial e abrir 1 a 0 no placar. Com tranquilidade, o argentino venceu os quatro primeiros games da série seguinte e converteu dois dos sete breaks ofertados pelo adversário no set derradeiro para fechar o jogo e avançar no torneio.

Apesar da atuação apagada, Feliciano alcançou esse ano na grama inglesa a memorável marca de 66 participações consecutivas em majors, um recorde que ele toma de Roger Federer.

Del Potro enfrenta na próxima rodada o #47 Benoit Paire O francês eliminou o canadense #25 Denis Shapovalov em quatro sets depois de ter tomado um pneu na primeira parcial. Paire levou a melhor na única partida disputa contra o argentino, no Masters de Roma de 2013.