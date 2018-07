Kiki Bertens elimina Venus Williams em partida dramática e quebra recordes em Wimbledon

Pela primeira vez desde 2015, as duas finalistas do ano anterior não conseguiram chegar à segunda semana de Wimbledon. Desta vez, a eliminada foi a #9 Venus Williams, que perdeu para a #20 Kiki Bertens em uma maratona de 2h39 jogada em três sets, com parciais de 6/2, 6/7(5) e 8/6 favoráveis para a holandesa, que avança à terceira rodada.

Com esse resultado, Bertens quebra uma série de recordes: é a primeira holandesa a chegar na segunda semana de Wimbledon desde 2006, quando Michaella Krajicek chegou às quartas-de-final; pela primeira vez na carreira, Bertens chega a segunda semana de um Slam que não é Roland Garros; também é inédito na carreira uma vitória sobre uma tenista top 10 fora das quadras de saibro. Além disso, a holandesa derrubou uma das três cabeças-de-chave ainda vivas no torneio. Assim, só restam duas: Halep e Pliskova.

A partida foi, mais uma vez, mágica para Bertens. No último encontro entre as duas, Venus Williams venceu, mas teve de salvar dois match points para virar o jogo. Desta vez, a holandesa também perdeu dois match points, mas converteu o terceiro, empatando o confronto direto. E as estatísticas mostram que a triunfante mereceu a conquista: foram 36 winners contra 20 da estadunidense e 22 erros não-forçados contra 34 de Venus. No saque, as duas terminaram com uma porcentagem de primeiro serviço baixa: 57% para a holandesa, 60% para a ex-número 1.

Com a vitória, Kiki Bertens tem adversária marcada: Karolina Pliskova, que bateu a romena Mihaela Buzarnescu em três sets. Com esse confronto em Wimbledon, o duelo terá exatamente uma partida em cada superfície: quadra dura, saibro, grama e carpete. A holandesa apenas venceu a partida no carpete, perdendo as outras duas.