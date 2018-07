Serena Williams volta a brilhar e bate Kiki Mladenovic rumo à segunda semana de Wimbledon

A cabeça de chave número 25, e #181, Serena Williams está certamente voltando ao seu melhor nível e nesta sexta-feira (7) mostrou que pode estar mais perto do que pensamos de voltar ao top ao bater a francesa #60 Kristina Mladenovic pelas parciais de 7/5 7/6(2) em 1h51. Americana está novamente na segunda semana em Wimbledon.

Mladenovic começou a partida muto bem. Foi agressiva e soube fazer boas devoluções, serviu com eficiência e chegou a dar um baita susto na tenista americana quando quebrou serviço em 2/2. Seguiu com um bom ritmo de jogo até a hora que precisou servir para o set. Não foi capaz de converter seu serviço e a Williams mais nova conseguiu deixar tudo igual no marcador: 5/5. Fechou seu serviço logo em seguida e, no game seguinte, quebrou a adversária francesa novamente para fechar o set: 7/5, em 47 minutos.

Serena fez dois aces e uma dupla falta durante todo o set, já Mladenovic fez três aces e também cometeu uma única dupla falta; no quesito pontos, Williams marcou dez winners, Kiki fez 13. O que pesou para a tenista francesa foi o poder mental da estanidense, que soube lidar bem com a pressão e soube conquistar os pontos importantes.

No segundo set, ambas as jogadoras voltaram mais agressivas e focadas. Mladenovic deu o primeiro passo na direção certa ao quebrar Serena logo no segundo game da parcial e deu um passo na direção errada quando foi quebrada no game seguinte. Os próximos games passaram e a parcial foi para o tie break.

Serena conseguiu duas mini quebras logo no começo e abriu vantagem de 4-0. Perdeu um de seus serviços, mas voltou a impor seu favoritismo e levou o tie break, set e jogo para si: 7/6(2), em 1h04. No set, Williams fez 11 aces e cometeu apenas duas dupla faltas, já Mladenovic não fez qualquer ace e cometeu três dupla faltas. A estadunidense também se siau melhor nos pontos marcados: foram 17 winners e doze erros contra 13 winners e nove erros da francesa.

Serena certamente sabe lidar com o favoritismo. Prova disso é o fato de que ela é uma das poucas seeds ainda viva no torneio. A americana segue agora para as oitavas de final, onde enfrenta a surpresa do torneio, #120 Evgeniya Rodina que despachou a americana #11 Madison Keys em um jogo de três sets.