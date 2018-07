Anderson domina e vence fácil Kohlschreiber para chegar à quarta rodada de Wimbledon

O sul-africano #8 Kevin Anderson chegou às oitavas de Wimbledon pela quarta vez nos últimos cinco anos com uma vitória em sets diretos sobre o experiente alemão #27 Philipp Kohlschreiber nesta sexta-feira (6). Anderson conquistou sua vitória por sets diretos, com parciais de 6/3, 7/5, 7/5 e mostrou que pode ir mais longe do que nunca na grama sagrada do All England Club.

Anderson, 32 anos, pressionou Kohlschreiber, 34, desde o início e foi recompensado com um precoce e decisivo break quando o alemão cometeu dupla falta e jogou um forehand na rede no segundo game da primeira parcial, ajudando o sul-africano a fechar o set de maneira tranquila em 6/3 em 32 minutos.

Anderson também quebrou seu oponente no início de segundo set mas, imediatamente, Kohlschreiber se refez e devolveu o presente pro gigante sul-africano. Anderson apostou mais uma vez no seu jogo mais sólido para quebrar o alemão e teve sua resposta imediata com uma quebra no 5/5 com mais um winner de forehand e ampliou a sua vantagem em sets na partida fechando por 7/5 em 49 minutos.

Com muita sorte e competência no 5/5 do terceiro set, Anderson disparou uma devolução de backhand que triscou a rede e caiu do outro lado, 'matando' Kohlschreiber e dando a quebra definitiva para fechar a fatura sacando um game limpo e soltando seu famoso grunhido após uma bola for a para demonstrar toda sua alegria por estar na segunda semana do torneio e consecutivamente na quarta rodada na grama sagrada de Wimbledon.

Anderson, o único africano na chave de simples do torneio londrino, enfrentará nas oitavas showman francês #44 Gaël Monfils, que bateu outro grande sacador, o #13 Sam Querrey, por 3 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4, 6/4 e 6/2.