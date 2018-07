Cibulkova atropela Mertens e está nas oitavas de Wimbledon

Dominika Cibulkova não enfrentou dificuldades em sua partida contra a belga #15 Elise Mertens. A eslovaca venceu pelas parciais de 6/2 6/2, em somente 1h15, e está nas oitavas de Wimbledon pela terceira vez em sua carreira.

Cinulkova começou o primeiro set muito bem. Manteve-se na posição defensiva e soube alternar para a posição de agressividade com muita facilidade. Serviu bem - não enfrentou qualquer break point - e fez boas devoluções. Conseguiu sua primeira quebra no quarto game da parcial e logo depois confirmou seu serviço, abrindo vantagem de 4/1.

Três games depois, a tenista belga serviu para se manter no set, não foi capaz de confirmar e Cibulkova fechou a parcial em 6/2 em 31 minutos. No quesito serviço, Mertens fez dois aces e cometeu três dupla faltas; Dominika não teve aces e cometeu uma dupla falta. No quesito pontos, Mertens fez sete winners e cometeu 13 erros; a eslovaca fez oito winners e cometeu apenas dois erros.

O segundo set seguiu no mesmo ritmo do anterior. Cibulkova seguiu com seu clássico estilo de jogo e Mertens continuou a errar pontos importantes. A eslovaca conseguiu uma quebra em seu favor já no segundo game do set, confirmou a quebra e abriu 3/0 de vantagem. Quebrou novamente três games depois e teve a oportunidade de servir para 6/1, mas não conseguiu confirmar seu serviço: só no game foram três dupla faltas.

Cibulkova não se deixou abalar pelo erro de não fechar o jogo e quebrou Mertens logo a seguir para fechar o set em 6/2 em 44 minutos. As estatísticas do set foram mais equilibradas, apesar do resultado: a belga zerou em aces e em duplas faltas, enquanto a eslovaca fez um ace e cometeu cinco dupla faltas. Nos pontos, Elise fez dez winners e cometeu onze erros. Já Dominika fez doze winners e cometeu doze erros.

Dominika Cibulkova disputará uma vaga para as quartas com a taiwanesa #48 Hsieh Su-wei que venceu a romena número um do mundo Simona Halep em jogo de três sets. Hsieh chegou a estar perdendo o último set por 2/5, mas conseguiu uma virada incrível para fechar o jogo em 7/5.