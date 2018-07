Cai a número 1: Hsieh salva match point e elimina Halep na terceira rodada de Wimbledon

Wimbledon perdeu neste sábado (7) a sua nona cabeça-de-chave. Em uma partida apertada, #38 Hsieh Su-Wei conseguiu uma importante vitória, e um dos mais surpreendentes upsets até então, ao despachar a atual número 1 do mundo e vencedora de Roland Garros, Simona Halep. A romena chegou a ter 5/2 no último set, mas perdeu com parciais de 6/3, 4/6 e 5/7 em 2h21.

No primeiro set aconteceram seis quebras de serviço. Logo no primeiro game, a tenista taiwanesa foi quebrada. No game seguinte, mais uma quebra. A parcial seguiu assim até o sexto game, onde Simona Halep conseguiu, com certa dificuldade, consolidar seu serviço. Hsieh encontrou seu serviço e a parcial seguiu em um ritmo morno até o último game, quando a romena número 1 do mundo quebrou a adversária novamente e fez 6/3, em 42 minutos.

No primeiro set não houveram aces, e as dupla faltas foram três: duas para a romena e uma para a taiwanesa. Halep ganhou 58% de pontos em seu primeiro serviço, Hsieh ganhou 52%. Porcentagens que mostram a romena mais ativa no quesito serviço, um dos principais fatores para a partida no geral.

No segundo set, Hsieh voltou mais empenhada. Diminuiu seus erros pela metade (foram 18 no primeiro set e nove no segundo), melhorou seu serviço e voltou mais dinâmica nas devoluções de bola. A romena não soube lidar com o bom ritmo da adversária, forçou seu serviço da forma que pôde, mas não foi bom o suficiente para parar o entusiasmo da taiwanesa, que quebrou Halep logo no terceiro game da segunda parcial, ficando com vantagem pela primeira vez na partida.

Halep conseguiu quebrar a adversária três games depois, mas sofreu mais uma quebra e Hsieh serviu para o segundo set de forma eficaz: 4/6, em 37 minutos. Halep fez seis winners e cometeu sete erros na segunda parcial, e mostrou estar visivelmente incomodada com seu ritmo de jogo.

Número 1 do mundo se despede de Wimbledon depois de ter match point contra a tenista taiwanesa (Foto: Michael Steele/Getty Images)

O terceiro e último set começou bem para a número 1 do mundo. Quebrou logo no início, foi quebrada logo a seguir, mas quebrou novamente e abriu uma confortável vantagem de 5/2. Halep perdeu seu serviço dois games depois, mas chegou a ter match point em game de serviço da taiwanesa. Não soube aproveitar e logo o placar estar igual: 5/5.

No game seguinte, Halep teve três chances de fechar seu serviço, não aproveitou nenhuma e foi quebrada. Hsieh ficou com vantagem pela primeira vez na parcial. Quando serviu para o jogo, a taiwanesa precisou salvar dois break points, e acabou por conquistar a vitória em cima da romena no primeiro match point que teve: 5/7, 1h02.

Foi a primeira vitória da taiwanesa sobre uma líder do ranking e a terceira contra uma top 10. A tcheca Karolina Pliskova é agora a única top 10 ainda viva no torneio inglês.

Hsieh enfrentará nas oitavas de Wimbledon a eslovaca #33 Dominika Cibulkova que despachou a belga #15 Elise Metens em sets diretos.