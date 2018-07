Milos Raonic afasta zebra, elimina Dennis Novak e avança em Wimbledon

Após a partida ser suspendida sexta-feira por falta de luz natural, o cabeça de chave número 13, Milos Raonic voltou à quadra número 12 ensolarada e bem cedo neste sábado no All England Club, para fechar o jogo em 40 minutos contra o #171 Dennis Novak com parciais de 7/6(5), 4/6, 7/5 e 6/2, após dois dias somando 2h35 de embate.

Quando a partida recomeçou nessa manhã, Raonic se impôs no terceiro set em 6/5, mas foi Novak no serviço, que teve a chance de forçar o tie break. O austríaco teve essa mesma oportunidade para finalizar esse 12º game no set na sexta-feira (6) à noite, mas preferiu retornar no dia seguinte para recomeçar o jogo com bolas novas e mais descansado.

Após perder os dois primeiros pontos quando o jogo recomeçou neste sábado (7) de manhã, estando atrás por 15-40, Raonic voltou para a partida. Com um par de winners de backhand, Raonic levantou o game levando para o deuce, sendo que o canadense ganhou dois pontos subsequentes conseguindo um break para finalizar o terceiro set por 7/5.

"Eu voltei com um pensamento bem diferente hoje", confessou Raonic à CBC. “Estava muito nervoso e negativo ontem e eu precisava mudar meu jeito de pensar, ter um approach diferente hoje para eu ter verdadeiras chances de vencer essa batalha", avalisou.

Raonic voltou voando no saque no quarto set com chances de derrotar Novak disparando dois torpedos para começar liderando o set. Mesmo com o austríaco mantendo seu serviço, ele precisou sobreviver a um duplo break point para fazer isso. O canadense continuou fazendo do seu saque uma arma importante, mantendo ele com outro ace para ter uma liderança de 2/1 no set.

Só foi a partir daí que Raonic aumentou sua vantagem quebrando Novak no 2/1 e a consolidou fazendo 4/1 no placar rumo à vitória na partida. Enquanto o austríaco mantinha seu saque para se manter no jogo e fazer 4/2, o canadense fazia seu 28º ace para fazer a diferença intransponível de 5/2 ao seu favor. Raonic, com mais um break, fechou o embate levando o rival para o fundo da quadra durante um rally curto antes do austríaco mandar seu backhand para a rede e se garantir na próxima rodada.

Raonic avança à segunda semana do torneio londrino e irá enfrentar o americano na quarta rodada o americano #103 Mackenzie McDonald, que eliminou na terceira rodada o argentino Guido Pella. Se passar desse confronto, ele poderá entrar nas quartas de final o gigante americano John Isner, cabeça nove em Wimbledon, o melhor ranqueado da chave canadense.