Gulbis vira jogo improvável, elimina Sascha Zverev e está nas oitavas de Wimbledon

Velho conhecido do circuito, o letão #138 Ernest Gulbis voltou a aprontar uma das suas. Vindo do qualifying, ele bateu o #3 Alexander Zverev e se classificou às oitavas de final em Wimbledon. Após estar perdendo por 2 sets a 1, Gulbis virou a partida e venceu por 3 sets a 2, parciais de 7/6 (2), 4/6, 5/7, 6/3 e 6/0, em 3h20 de duelo.

O jogo ficou marcado pelo episódio de revolta de Zverev com um juiz de linha. O tenista de 21 anos foi extremamente infeliz ao se dirigir ao árbitro e afirmar: "Desde quando um juiz de linha pode me dar uma advertência?". Após o árbitro respondê-lo, ele ainda completou: "Ele só quer se sentir importante numa quadra grande em Wimbledon, isso que ele está procurando. Eu duvido que alguém lembre da cara dele", proferiu.

Gulbis levou a melhor na primeira parcial após vencer um apertado tie break. Porém, viu Zverev conseguir quebras importantíssimas nos dois sets seguintes e virar a partida. No quarto set, o letão voltou sólido e impondo seu ritmo de jogo. Com uma simples quebra, fechou em 6/3 e empatou o jogo.

O equilíbrio que se viu durante toda a partida desapareceu completamente no quinto e decisivo set. Zverev sucumbiu totalmente e viu seu adversário aplicar um pneu e eliminá-lo de Wimbledon. Em relação a chances aproveitadas, o tenista da Letônia deu uma lavada no alemão. Foram cinco quebras de serviço confirmadas em seis chances, enquanto o número três do mundo quebrou o adversário apenas 3 vezes em 13 oportunidades.

O ex-top 10 do ranking da ATP, que não vencia três jogos seguidos em um Grand Slam desde 2016, enfrentará nas oitavas o japonês #28 Kei Nishikori, que no último jogo do dia venceu o australiano #18 Nick Kyrgios por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 7/6 (3) e 6/4. Os tenistas já se enfrentaram duas vezes, com o asiático levando a melhor em ambas.