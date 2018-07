Sem sustos, Nishikori elimina Kyrgios e segue firme em Wimbledon

O japonês #28 Kei Nishikori segue firme na boa campanha em Wimbledon. No último jogo do dia de hoje, Nishikori bateu o australiano #18 Nick Kyrgios por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 7/6(3) e 6/4, em 1h37 de confronto.

Contra um Kyrgios incomodado e por algumas das vezes desleixado, o japonês avançou sem sustos e sem encontrar muita resistência do adversário. Foi a quarta vitória de Nishikori em quatro jogos contra o australiano. O japonês chega pela terceira vez na carreira nas oitavas no All England Club.

O primeiro set foi um passeio de Nishikori. Cedendo apenas quatro pontos em seus games de saque e quebrando o saque do descalibrado Kyrgios por duas vezes, fechou em 6/1 rapidamente.

Na segunda parcial o japonês saiu na frente novamente com uma quebra logo no início. Porém, Kyrgios devolveu a quebra no quarto game e voltou ao jogo. A partir daí ambos os tenistas passaram a confirmar seus serviços com muita propriedade e elevando o nível do jogo com belíssimas trocas de bola. A decisão foi para o tie break, que seguiu disputado até o 3/3.

Se aproveitando de sucessivos erros do australiano, que mostrava-se irritadíssimo com as falhas, Nishikori ganhou três pontos seguidos e, com um excelente bate-pronto após uma pancada do adversário, fechou a parcial em 7/6, com 7-3 no tie break.

Assim como no primeiro set, Nishikori não enfrentou nenhum break point no terceiro. Além disso, foram apenas três erros não-forçados durante toda a parcial. Números muito expressivos e que confirmavam a grande performance do nipônico na partida. Vencendo por 5/4, o japonês conseguiu a quebra decisiva no décimo game. Kyrgios chegou a salvar três match points no seu saque, mas cometeu dois erros seguidos e decretou a vitória do japonês por 6/4.

O ex-número 4 do mundo enfrentará agora o letão #138 Ernest Gulbis, que despachou o cabeça de chave número trÊs do torneio Alexander Zverev, em duelo que valerá vaga nas quartas de final do terceiro Grand Slam da temporada. Os tenistas já se encontraram duas vezes no circuito, em 2008 e 2014, com Nishikori saindo vencedor em ambas.