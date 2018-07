Kasatkina supera Barty e continua sua melhor campanha na carreira em Wimbledon

Em sua melhor temporada na carreira, a #14 Daria Kasatkina continua com uma campanha marcante em Wimbledon. Neste sábado (7), a russa bateu a #17 Ashleigh Barty, uma das principais jogadoras em grama no ano e campeã em Nottingham em junho. Kasatkina fechou a partida com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h13.

No primeiro set, Barty conseguiu uma quebra logo no primeiro game e segurou até o sétimo, quando Kasatkina conseguiu a quebra de volta e empatou a partida na sequência, em 4/4. O único break point do set daí para frente foi no 11º game, quando a russa ficou a frente do placar pela primeira vez no jogo e fechou na sequência em 7/5, em 44 minutos.

Foi um primeiro set de muitos erros dos dois lados. Foram 12 erros não-forçados de Kasatkina, contra 11 de Barty e também um winner a mais a favor da russa: nove a oito.

A segunda parcial foi mais segura para as duas no saque, até o quinto game - apesar de Kasatkina ter salvo três break points no quarto -, mas, daí para frente, foi uma troca de quebras. Foram três seguidas, até o oitavo game, quando a russa confirmou. Kasatkina subiu de nível, venceu os últimos 11 pontos da partida e quebrou Barty no nono game para fechar em 6/3, em 33 minutos.

O segundo set foi muito mais limpo pelo lado da russa. Barty liderou em winners - 10 a oito -, mas em erros não-forçados, Kasatkina cometeu muito menos: cinco a 13.

Kasatkina continua a sua melhor campanha em Wimbledon, superando a terceira rodada em 2017. Já Barty, apesar de sete títulos na carreira, continua sua sina em Grand Slams: nunca passou do R3 em nenhum dos quatro majors.

A adversária de Kasatkina nas oitavas de final será a #47 Alison van Uytvanck, que continua sua grande campanha em Wimbledon. Na terceira rodada, a belga, que já havia eliminado a atual campeã Muguruza, passou fácil pela #27 Anett Kontaveit, com parciais de 6/3 e 6/2.