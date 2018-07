Melhor tenista ranqueada ainda viva em Wimbledon, Kerber passa por Bencic rumo às quartas

Angelique Kerber voltou a mostrar bom desempenho em Wimbledon ao bater a jovem suíça #56 Belinda Bencic, pelas parciais de 6/3 7/6(5) em 1h50. Kerber precisou salvar quatro set points para conquistar a vitória em sets diretos. Após a queda de Karolina Pliskova contra Kiki Bertens, a alemã é a tenista melhor ranqueada ainda viva no torneio - número 10.

Apesar do resultado, foi Bencic quem saiu na frente no primeiro set. A suíça conseguiu quebrar a adversária no quarto game da parcial, mas acabou por ser quebrada logo depois. Kerber deixou tudo igual e, novamente, quebrou a adversária, abrindo vantagem de 4/3. No game seguinte, a suíça teve duas oportunidades de deixar tudo igual no placar, mas jogou mal e ficou para trás.

Quando servia para se manter no set, Kerber quebrou novamente e fechou o set em 6/3 em 43 minutos. Apesar de sempre estar na defensiva, a tem alemã mostrou um jogo muito mais agressivo na superfície da grama, e foi o que fez contra Bencic: foram 16 winners e apenas nove erros contra 14 winners e 15 erros da adversária.

Bencic ficou indignada com uma chamada de bola que julgou errada (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

No segundo set, Bencic voltou melhor. Fez melhor construção de pontos e se saiu muito bem e suas idas à rede. A suíça foi quebrada no quarto game do set, mas quebrou logo em seguida e seguiu com seu bom ritmo. Quatro games depois, Belinda quebrou a alemã e teve a chance de servir para o set. E foi servindo para o set que o problema começou. Teve duas chances de fechar o set em 40-15 e 40-30, não soube aproveitar nenhuma. Teve vantagem por mais duas vezes e, novamente voltou a errar sem bolas simples. Quando pediu um desafio sendo que não tinha mais nenhum disponível, perdeu completamente o ritmo de jogo e deixou que a adversária a quebrasse.

Kerber fechou seu serviço com facilidade e em seguida, Bencic precisou servir para se manter no jogo. A alemã jogou muito bem, chegou a ter match point em um erro de volley da suíça, mas não foi capaz de converter e o tie break da segunda parcial foi acionado.

A alemã começou o tie break na frente. Chegou a ter 4-1 de vantagem, que logo foi perdida em uma tentativa de reação da adversária suíça. Em 5-5, Bencic serviu mal, Kerber conseguiu uma mini quebra e apenas serviu bem no ponto seguinte para vencer o tie break, set e jogo em 1h07. No segundo set, Angie fez 22 winners e cometeu dez erros. Belinda fez 28 winners e cometeu 21 erros.

A alemã enfrentará nas quartas de final uma outra jovem promessa do tênis, a russa #14 Daria Kasatkina, que despachou a belga #47 Alison Van Uytvanck em um jogo eletrizante de três sets.