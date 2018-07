Ostapenko volta a triunfar em cima de Sasnovich e alcança quartas de Wimbledon

Jelena Ostapenko voltou a brilhar em cima da bielorrussa #50 Aliaksandra Sasnovich. Dessa vez nas oitavas de final de Wimbledon, a jovem letã triunfou com as parciais de 7/6(4) e 6/0 em um jogo que durou apenas 1h20. A letã está nas quartas do major inglês pelo segundo ano seguido.

O primeiro set foi uma tremenda confusão no placar. Ostapenko começou o jogo muito abaixo do nível que lhe é esperado. Foi quebrada logo no game inicial e também em seu segundo game de serviço e Sasnovich abriu vantagem de 3/0. A jovem letã conseguiu uma das quebras de volta e precisou suar muito para não ser quebrada imediatamente pela bielorrussa, que aproveitou a dificuldade no serviço da letã e quebrou por mais uma vez.

Quando serviu para o set, vacilou, perdeu o serviço rapidamente e precisou de uma segunda chance para fechar a parcial... novamente falhou e Ostapenko deixou tudo igual no placar: 5/5. A letã, ainda com problemas no serviço, precisou salvar break point, mas ficou na frente pela primeira vez no set. Sasnovich serviu de forma exemplar e levou a parcial para o tie break.

Ostapenko liderou durante todo o tie break. Serviu bem e fez boas devoluções para fechar o set em 7/6(4) em 53 minutos. A letã fez 19 winners e cometeu 13 erros, enquanto que a bielorrusa fez dez winners cometeu seis erros. Jelena teve apenas 57% de primeiros serviços, enquanto que Sasnovich teve 76%. Apesar de servir melhor, a bielorrussa perdeu o set porque não soube jogar bem nos pontos decisivos.

Sasnovich despede-se de Wimbledon com mais uma dura derrota frente a Jelena Ostapenko

E se o primeiro set foi apertado, o segundo foi frouxo. Ostapenko conseguiu uma quebra logo no começo e mostrou uma significativa melhora em seu serviço. A jovem letã quebrou a adversaria por mais duas vezes para fechar a parcial com um "pneu" em apenas 27 minutos. Ostapenko não enfrentou qualquer break point no segundo set, fez nove winners e cometeu dois erros no segundo set. Sasnovich fez quatro winners e cometeu dois erros.

Sasnovich não foi capaz de lidar com o jogo da tenista letã, mas sai de Wimbledon com sua melhor campanha na carreira e ainda vai atingir seu melhor ranking, por volta de #39.

Ostapenko, no entanto, segue no torneio inglês e enfrentará nas quartas a eslovaca #33 Dominika Cibulkova, que venceu em dois sets a taiwanesa #48 Su-Wei Hsieh.