Goerges bate Vekic e chega às quartas de um Slam pela primeira vez na carreira

Em apenas uma partida de tênis, Julia Goerges conseguiu quebrar vários recordes, e não quer parar. Após chegar às oitavas de final de um Slam pela sexta vez na carreira, a alemã venceu, nesta terça-feira (9), a #55 Donna Vekic, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2, em partida válida pela quarta rodada em Wimbledon.

Goerges, apenas com esse resultado, já conseguiu três conquistas diferentes: é a primeira vez em toda a sua carreira que consegue chegar às quartas de final de um Slam após 43 tentativas, chegando às oitavas seis vezes anteriormente. Além disso, esta foi a sua 50ª vitória em majors, tendo retrospecto positivo, com 43 derrotas. Julia ainda pode voltar ao top 10, dependendo apenas de si mesma para garantir a vaga - sua melhor posição no ranking da WTA até hoje foi a #10; se vencer o título ficará em quarto. Além disso, a alemã, no torneio deste ano, quebra a maldição de Wimbledon, na qual não conseguia vencer a partida de estreia desde 2012.

Na partida contra Vekic, Goerges teve um aproveitamento excelente frente a uma adversária que não conseguiu achar seu melhor nível para enfrentar uma top 15. A alemã teve diversos testes na chave até esse encontro, e conseguiu elevar o nível nas oitavas, fazendo confortáveis 30 winners e 21 erros não-forçados. A croata, por outro lado, fez 18 winners e 22 erros não-forçados — estatística semelhante a de quando bateu a #4 Stephens, em cuja ocasião venceu com 22 bolas vencedoras e 26 erros.

Em entrevista oficial, Goerges brincou "As pessoa diziam, antigamente, que meu jogo era bom para a grama, mas eu nunca acreditei. Agora eu acredito", sendo que a alemã, com a vitória sobre Vekic, tem retrospecto positivo na grama: 19 vitórias e 18 derrotas.

Goerges também preferiu não engrandecer o resultado em entrevista para a emissora de televisão Sky Sports Deutschland: "Isso é um marco para a minha carreira é claro. Mas é uma vitória como qualquer outra", disse.

Com o resultado, a alemã precisará vencer uma tenista que não tem o melhor jogo para a grama, mas que vem derrubando tenistas que eram candidatas ao título: a #20 Kiki Bertens. A holandesa já eliminou Venus Williams e Karolina Pliskova em sua rota até as quartas, e em altíssimo nível. Apesar de Kiki ter duas vitórias em duas partidas contra Goerges, as duas partidas foram no saibro.