Nadal vence Vesely em sets diretos e está nas quartas de Wimbledon

O espanhol #1 Rafael Nadal está nas quartas de final de Wimbledon. O líder do ranking da ATP venceu o tcheco #93 Jiri Vesely por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/3 e 6/4, em 1h53 de partida.

Com um tênis agressivo e consistente, Nadal não teve muitos sustos ao longo do duelo. O espanhol quebrou o saque do adversário logo no início do primeiro set. A parti daí, controlou a parcial e sobrou em seus games de saque. Com seus golpes de fundo afiadíssimos, fechou em 6/3 e saiu na frente.

Vesely tentou subir mais à rede e não deixou o número um do mundo tão cômodo no jogo. Porém, suas tentativas foram frustradas pelas belas passadas e winners de Nadal. Quebrando o serviço do tcheco por duas vezes, o 'touro miúra' fechou a segunda parcial, novamente por 6/3.

Foi no terceiro set que Nadal deu seu único vacilo na partida. No quinto game, o espanhol jogou um game um pouco abaixo do nível que vinha impondo, e viu seu adversário aproveitar-se e quebrar seu serviço. Entretanto, Nadal voltou a sobrar em quadra e devolveu a quebra no game seguinte. A partir daí o jogo permaneceu equilibrado até o décimo game. Sacando para permanecer vivo no torneio, Vesely chegou a salvar dois match points, mas não resistiu o suficiente. Nadal quebrou seu serviço e fechou em 6/4.

Rafael Nadal enfrenta agora o vencedor do confronto entre o argentino #4 Juan Martin del Potro e o francês #53 Gilles Simon, que se enfrentam neste momento. O espanhol segue na busca pelo tricampeonato na grama sagrada do All England Club. Lembrando que em 2018, completaram-se dez anos de sua primeira conquista em Wimbledon, após vencer o suíço Roger Federer em um dos melhores jogos da história do tênis.