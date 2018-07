Tá no papo! Raonic vence McDonald para chegar às quartas de final de Wimbledon

Milos Raonic avançou para os oito finalistas no All England Club pelo terceiro ano consecutivo com uma vitória sobre a jovem revelação americana #103 Mackenzie McDonald por 6/3, 6/4, 6(5)/7 e 6-2 nessa segunda-feira (9) pelas oitavas de final de Wimbledon.

Mais uma vez, Raonic foi dominante nos seus games de serviço. O cabeça de chave número 13 disparou 37 aces e não ofereceu para McDonald nenhuma oportunidade de quebra no seu saque. Hoje (9), o canadense perdeu seu primeiro tie break do torneio no terceiro set. Ele, atualmente, é o melhor em aproveitamento nesse quesito no circuito da ATP, tendo vencido quatro dos cinco disputados até o momento.

Mas, no quarto set, o canadense se recompôs para vencer o jovem McDonald, 19 anos, e chegar à sua quarta quartas de final consecutiva na grama sagrada do All England Club em solo londrino. É a maior performance de um tenista de simples canadense no torneio de Wimbledon.

"Eu perdi várias oportunidades no terceiro set. Aí deixei a coisa rolar um pouco e Mackenzie acabou competindo bem no tie break", disse Raonic. "Tirando isso, foi um jogo quase perfeito. Não tive muitos breaks contra e acredito que fui efetivo no plano de jogo traçado com Goran (Ivanisevic, o técnico)”, disse. Lembrando que Raonic perdeu para Roger Federer nas quartas de final ano passado, e em 2016, perdeu na final para Andy Murray.

O canadense está acostumado a dominar seus adversários com seu poderoso saque, mas ele espera provar do mesmo poderio que ele vem demonstrando na sua partida de quartas de final contra o cabeça de chave número nove, John Isner. O americano disparou 22 aces no seu 6/4, 7/6(6) e 7/6(4) contra o grego Stefanos Tsitsipas também nessa segunda-feira (9).

"É definitivamente desagradável encontrar John nesse estágio", disse Raonic ao falar do seu oponente da sua próxima rodada. "Realmente não é prazeroso ter essa notícia. Com ele, é impossível ter um ritmo de jogo certo. Mas estou ciente que ele pensa o mesmo de mim. Por isso, eu acho que jogamos de maneira muito similar e isso irá determinar quem irá perder a paciência e ceder ao saque alheio antes. A devolução ira definir essa partida e espero estar no meu melhor para prevalecer sobre ele”, afirmou.

Esta será a primeira partida de Raonic contra um cabeça de chave no torneio. No head to head, Isner venceu três dos quatro confrontos que tiveram até agora no circuito, apesar da única vitória do canadense ser a do último confronto em Cincinnati em 2016.