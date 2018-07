Djokovic passeia e elimina Khachanov para chegar às quartas em Wimbledon

O sérvio #21 Novak Djokovic assegurou seu lugar nas quartas de final em Wimbledon 2018 com uma vitória em sets diretos sobre a jovem sensação russa #40 Karen Khachanov nesta segunda-feira (9). O tricampeão em Londres venceu uma partida complicada com alguns sustos com parciais de 6/4, 6/2 e 6/2.

Com um primeiro set de muita dificuldade e oportunidades para o jovem russo, Djokovic logo percebeu que precisava entrar num ritmo mais agressivo para vencer a partida, se não que quisesse ser ultrapassado pelas potentes direitas de Khachanov. Com uma quebra logo no 4/2, Djoko pareceu relaxar em demasia e perder seu foco na medida em que o russo começou a acelerar um pouco o ritmo das trocas de bola, fazendo o sérvio errar bolas fáceis na rede.

A frustração apareceu quando o ex-número um do mundo começou a perceber que seu backhand estava deixando ele na mão, fazendo Khachanov chegar ao 4/4. Mas na hora de decidir o set, o russo entrou em um momento errático e um erro bobo deu para o sérvio dois set points de bandeja. Nole não perdoou e só precisou da primeira chance para fechar a primeira parcial forçando um erro de forehand do russo na rede em 38 minutos de duração de primeiro set.

O segundo set foi mais rápido com o sérvio já estabelecendo uma vantagem de 3/0, dominando completamente os games iniciais deste set. Com a luz começando a diminuir no All England Club, tinha-se a nítida impressão que Djokovic tinha pressa em resolver o jogo de maneira rápida, eficiente à medida que a segunda parcial foi definida em 6/2 em 34 minutos de embate.

Já o terceiro set foi mais disputado, mas o sérvio estava simplesmente em estado de graça contra o seu jovem oponente russo. Novak conseguiu múltiplos break points no 3/2 e, sem titubear, converteu a quebra quando Khachanov bateu um backhand para fora.

O sérvio parece estar retomando à sua melhor forma simplesmente aniquilando seus oponentes em jogos de curta duração e mostrando seu melhor jogo quando exigido.

Djokovic, agora, irá enfrentar com o #28 Kei Nishikori, que venceu o #137 Ernests Gulbis, para tentar um lugar nas semifinais no All England Club. Lembrando que se passar pelo japonês, outro que está também se reencontrando com o seu melhor tênis, Djokovic encontrará nas semifinais Rafael Nadal, antes de poder ter um potencial desafio na final contra o atual campeão, o suíço número dois do ranking, Roger Federer.