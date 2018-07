Federer parabeniza Anderson por vitória de virada, mas admite: "Não pensei que fosse perder"

Google Plus

O sul-africano cabeça de chave 8, Kevin Anderson, surpreendeu a todos ao eliminar o grande favorito ao título de Wimbledon e número 2 do mundo, Roger Federer, em maratona de cinco sets. Federer não perdia em quartas de final no torneio londrino desde 2011 e chegou a abrir dois sets a zero, mas perdeu a quinta parcial por 13/11.

"Eu não pensei que fosse perder", foi como começou a coletiva do atual campeão em título. "Ele serviu bem e fez boas devoluções. Isso não é surpresa, todos sabem do que ele é capaz. Eu comecei bem, só não entendo direito porquê não criei mais oportunidades. Tive chances então é triste, mas ele foi consistente e sólido então créditos a ele", destacou o suíço.

Roger falou que não estava 100%, mas não tirou os créditos do adversário: "Eu não estava bem e ele estava", disse. O suíço também comentou que se sente mal porque chegou a ganhar os dois primeiros sets e teve match point no terceiro.

"Não sei quanto tempo levará para superar, mas sei que quero voltar ano que vem. Eu estou bem, só estou decepcionado", disse Federer

"Houveram momentos em que eu estava bem e outros em que eu não fazia ideia do que estava fazendo", disse o suíço. "Não estava bem como queria, mas fiz um bom jogo. Existem dias em que tudo o que você quer fazer é terminar o jogo e descansar. Tive a chance de fazer isso hoje, mas não consegui", completou.

Quando perguntado sobre a quadra, Roger negou que jogar no Court 1 o prejudicou em alguma forma. "Eu tive minhas chances e não aproveitei. Esse foi o meu problema, não a quadra", disse.

Federer disse que não se viu jogando extraordinariamente, mas estava jogando bem e que fez muito bem no primeiro set, mas não soube continuar com o bom ritmo; Federer disse ainda que não foi capaz de surpreender Anderson da forma que deveria e que isso pesou muito em sua derrota.

Quando perguntado sobre o porquê de gostar tanto de Wimbledon, respondeu. "Eu tenho história aqui. Além disso, é um bom lugar para estar com minha família, as vibrações são boas. Além disso, eu não gosto de perder. Ter que sentar e justificar derrotas é a pior coisa na vida de um tenista", finalizou o suíço.

Kevin Anderson enfrentará na semi final o #9 John Isner, que bateu o #32 Milos Raonic em quatro sets.