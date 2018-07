Semifinal de Wimbledon entre Nadal e Djokovic é paralisada por 'toque de recolher' em Londres

Após a grande batalha de 6h36 entre Kevin Anderson e John Isner na primeira semifinal de Wimbledon, Rafael Nadal e Novak Djokovic entraram em quadra para definir o segundo finalista do torneio. Já era noite em Londres quando os tenistas iniciaram a partida, e a probabilidade de que a mesma só terminasse no dia seguinte era grande. E é o que vai acontecer. Devido à uma lei da prefeitura londrina, que determina que nenhum evento esportivo termine depois das 23h, o confronto foi paralisado com o sérvio vencendo por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/6(9), com 2h54 de jogo já realizado.

A continuação se dará na manhã deste sábado (14), às 9h (de Brasília), antecedendo à final feminina entre Serena Williams e Angelique Kerber, com as mesmas condições de jogo sendo reproduzidas - quadra central e teto fechado -, a não ser que ambos os tenistas concordem em que o jogo prossiga com as condições naturais do local.

O jogo até aqui

Um duelo que já tinha tudo para ser sensacional, se tornou ainda mais esperado após a grande batalha da primeira semifinal. Com o teto retrátil fechado, as condições se tornaram mais rápidas, favorecendo o estilo de jogo de Djokovic. O sérvio entrou em quadra com um ótimo volume de jogo, confirmando seus serviços com tranquilidade e incomodando Nadal em seus games de saque. 'Nole' conseguiu quebrar o espanhol e abriu 5/3. O espanhol confirmou seu serviço no game seguinte e jogou a pressão para o sérvio. Com ótimos saques e sem ceder um ponto sequer enquanto sacava para o jogo, Nole fechou o primeiro set em 6/4.

A partir daí, o que se viu foi uma mudança de postura do espanhol em quadra. Muito mais intenso e agressivo, Nadal iniciou o segundo set indo pra cima do sérvio e fazendo a bola andar. Trocando break points a todo momento, os tenistas proporcionavam um belo espetáculo para o público da quadra central do All England Club. Nadal quebrou o serviço de Djokovic no quarto game, mas viu Nole devolver a quebra logo no game seguinte, com direito a um belo lob.

Porém, o 'Toro Miúra' não se abateu e seguiu firme no jogo. Com belos winners, quebrou novamente o saque do sérvio e confirmou seu serviço, abrindo 5/2. Djokovic confirmou seu saque tranquilamente e ameaçou o espanhol no game seguinte, onde teve dois break points. Mas Nadal seguiu focado e desferindo belos golpes, fechando a parcial em 6/3 e empatando a partida.

O terceiro set foi uma aula de tênis. Com belas trocas de bola, winners e passadas, os tenistas protagonizaram uma 'mini maratona'. Sem ceder uma chance sequer de quebra, ambos confirmaram seus serviços e foram decidir a parcial no tie break.

Djokovic começou com uma dupla falta, mas logo reagiu e manteve o equilíbrio no momento decisivo. Nadal, que chegou a ter três set points consecutivos, não conseguia manter o ótimo volume de jogo nas horas decisivas, e o sérvio conseguiu sair do buraco. A partida já começava a ultrapassar o horário limite e, após um pontaço, o sérvio chegou ao seu primeiro set point. O tricampeão de Wimbledon aproveitou a chance de ouro e fechou em 7/6, com 11-9 no disputadíssimo tie break.