Dois anos depois, Serena e Kerber voltam a fazer uma final de Wimbledon

Neste sábado (14) acontecerá a final do terceiro Slam do ano: Wimbledon. As tenistas que disputarão o título são ambas ex número 1 do mundo, ambas vencedoras de Slam: #10 Angelique Kerber e #181 Serena Williams. A alemã busca o terceiro título de Grand Slam e o primeiro na grama real; a americana, por sua vez, busca o décimo quarto título de Grand Slam e oitavo na grama. No confronto direto quem está na frente é americana: 6 a 2 contra a alemã. A única partida entre ambas na grama foi a final de Wimbledon16, que Serena venceu em sets diretos.

Serena busca oitavo título em Londres; americana já fez final em Wimbledon nove vezes

Foto: OLI SCARFF/AFP/Getty Images

Serena tentará neste Sábado, conquistar seu oitavo título no Slam inglês. Americana já fez a final outras nove vezes, ganhou sete (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016) e perdeu apenas duas (em 2004, para a russa Maria Sharapova e 2008, para a irmã, Venus Williams). Serena voltou da maternidade a pouco tempo, jogou apenas cinco torneios em 2018, mas mostrou ótima forma e Wimbledon e certamente poderá fazer uma grande final.

A americana conta com grande serviço e ótimo jogo agressivo e mental. Além disso, já disse estar se sentindo bem consigo mesma e com seu corpo. Serena tem ótimos resultados em todas as superfícies, ótimos números em H2Hs e é sempre a grande favorita de todo.

Trajetória da americana até a final:

R1: Anantxa Rus (HOL) - 7/5 6/3

R2: Viktoriya Tomova (BUL) - 6/1 6/4

R3: Kristina Mladenovic (FRA) - 7/5 7/6(2)

R4: Evgeniya Rodina (RUS) - 6/2 6/2

QF: Camila Giorgi (ITA) - 3/6 6/3 6/4

SF: Julia Goerges (ALE) - 6/2 6/4

Kerber busca título inédito em Londres

Foto: TPN/Getty Images

Angelique está em busca de seu terceiro título de Major; o primeiro na grama londrina. A alemã, que fez uma péssima campanha em 2017, vem mostrando bom ritmo com vitórias importantes - chegou nas quartas de Roland Garros, mesmo sendo abertamente 'não fã' da terra batida. A alemã se destacou em Sydney quando levantou o troféu de campeã ao bater a dona da casa, Ashleigh Barty por 6/4 duplo.

Apesar do menor número, Kerber também sabe o que precisa fazer para ganhar um Slam. Alemã venceu o AO16 em cima da própria Serena (6/4 3/6 6/4) e mais tarde, no mesmo ano, o USO, frente a tcheca Karolina Pliskova (6/3 4/6 6/4).

Kerber tem ótimo jogo defensivo, mas vem mostrando ótimas qualidades agressivas na grama. Serviço e devolução também são ótimos. Além disso a alemã já confessou que vem trabalhando muito no mental, arma essencial em uma partida contra Serena.

Trajetória de Kerber até a final:

R1: Vera Zvonareva (RUS) - 7/5 6/3

R2: Claire Liu (EUA) - 3/6 6/2 6/4

R3: Naomi Osaka (JPN) - 6/2 6/4

R4: Belinda Bencic (SUI) - 6/3 7/6(5)

QF: Daria Kasatkina (RUS) - 6/3 7/5

SF: Jelena Ostapenko (LET) - 6/3 6/3

A final feminina acontecerá Sábado (14) às 11h, logo depois da semi-final masculina. A cobertura completa da final feminina você acompanha aqui, na VAVEL BRASIL.