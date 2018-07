Melichar/Peya arrasam Azarenka/Murray e conquistam primeiro Slam juntos

A dupla cabeça de chave 11 formada por Nicole Michelar e Alexander Peya venceu neste Domingo (15) a dupla queridinha do público, e favorita ao título, formada por Victoria Azarenka e Jamie Murray. A dupla venceu pelar parciais de 7/6(1) e 6/3 em 1h28.

Quando a bielorussa anunciou que jogaria dupla mista ao lado do britânico Jamie Murray, todos se surpreenderam. Azarenka riu falando que não via a hora de ver o público inglês ao seu lado e que que estava pronta para ser, finalmente, uma das favoritas em Wimbledon. A forma como a dupla se conectou durante todo o torneio foi o que mais chamou atenção; juntos venceram importantes partias e fizeram ótimas recuperações. Chegaram na final, como a própria Azarenka profetizou, como favoritos.

O favoritismo não pareceu incomodar a dupla no início da partida. Jogaram bem, fizeram boas devoluções - principalmente a bielorrusa, no serviço de Peya -, e foram, aos poucos, complementando um ao outro. A falta de movimentação de Murray foi recompensada com a velocidade de Azarenka; a falta de experiência de Azarenka foi recompensada com a prática de Murray. Precisaram salvar vários break points durante a parcial, e assim fizeram, de forma extremamente eficiente e bem planejada. O maior destaque do set foi quando Murray servia em 30-0 5/4, e viu um de seus serviços ser devolvidos por Michelar. O inglês gritou: "I got, I got it!", a colega ignorou e fez uma winner brilhante com sua poderosa forehand. O jogo seguiu para o tie break e foi aí que a dupla de Michelar/Peya mostrou a que veio.

Logo no primeiro ponto do tie break Murray errou uma volley que parecia de graça, depois disso perdeu-se completamente. Azarenka não conseguiu servir com a mesma eficiência que vinha servindo até então e a dupla saiu atrás; 7-1 no tie break. 7/6(1) no set, 48 minutos.

Azarenka e Murray ficaram como runner-up de Wimbledon em sua primeira parceria juntos (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

No primeiro game do segundo set a dupla Azarenka/Murray teve três chances de quebra. Não souberam jogar bem em nenhum dos break points. Logo no game seguinte sofreram uma quebra. Visivelmente melhores psicologicamente, Melichar/Peya continuaram a jogar em ótimo nível e acabaram por fechar a segunda parcial em 6/3 em 40 minutos. Ao todo, a dupla da bielorrusa fez seis winnes e cometeu três erros; a dupla adversária fez dez winners e cometeu os mesmos três erros.

Milichar, que foi vice no Sábado com sua parceira em dupla feminina, Kveta Peschke agora consagra-se campeã em dupla mista ao lado de Alexandre Peya. Azarenka e Murray, apesar da derrota, devem se orgulhar pelo ótimo torneio e ótima experiência juntos.