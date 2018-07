Melhor ranqueada em Bucareste, Sevastova sofre, mas vence Jakupovic de virada na estreia

Google Plus

A letã #22 Anastasija Sevastova não tem feito sua melhor campanha na temporada 2018. Perdendo em primeiras rodadas ou para oponentes menos experientes, a letã se colocou em uma delicada posição quanto ao favoritismo que carrega nos ombros.

Nesta terça-feira (17), Sevastova, cabeça de chave número um em Bucareste, voltou a enfrentar problemas em quadra, dessa vez contra a eslovena Dalila Jakupovic. Começou a partida com um set de desvantagem e precisou ir atrás para conseguir ultrpassar do R1. Venceu pelas parciais de 4/6, 6/2 e 7/6(1) na partida mais longa do dia, 2h05.

No set inicial, Sevastova chegou a ter a primeira quebra, conquistada no quinto game, mas foi quebrada logo em seguida em um demorado game de serviço. Quebrou logo em seguida, apenas para ver a história se repetir: 4/4. Teve mais um break point, não aproveitou e logo depois viu Jakupovic conseguir a quebra e a vitória por 6/4, em 41 minutos.

No segundo set, a letã voltou com uma postura diferente. Mais focada, quebrou a adversária por duas vezes e fechou a parcial em 6/2, em 27 minutos. Sevastova não enfrentou break points no segundo set.

No terceiro set, a típica montanha russa. Sevastova começou atrás, após ser quebrada logo no segundo game da parcial. Conseguiu a quebra de volta três games depois. Conseguiu mais uma quebra e ficou na liderança do set pela primeira vez, coisa que não durou muito, já que Jakupovic devolveu em seguida. A letã teve diversas chances de quebra, não aproveitou nenhum a a parcial foi para o tie break.

No tie break, a letã se impôs por completo. Conseguiu três mini quebras e ficou com uma confortável vantagem. Apesar de perder um de seus serviços, foi capaz de fechar logo em seguida: 7/6(1), em 57 minutos.

Sevastova enfrentará nas oitavas de final do Aberto de Bucareste a russa #111 Arantxa Rus. Partida acontecerá na próxima quarta-feira (18).