Em Gstaad, Bouchard vira contra Bacsinszky e conquista primeira vitória em saibro no ano

Depois de cair na primeira rodada de um ITF na última semana, Eugenie Bouchard está de volta no saibro, desta vez, estreando com vitória. A canadense venceu, em três sets, a suíça Timea Bacsinszky, com parciais de 4/6, 7/6(1) e 6/4, em 2h46 de partida pela primeira rodada do WTA International de Gstaad.

Foi a primeira vitória de Bouchard de saibro desde a primeira rodada de Roland Garros em 2017, quando venceu a japonesa Risa Ozaki em três sets. Em 2018, a canadense amargou três derrotas na superfície para Sara Errani (Charleston), Dalila Jakupovic (Roland Garros, qualifying) e Paula Badosa Gibert (Contrexeville). Foi a 13° vitória de Bouchard na temporada, em meio a 10 derrotas nos sete meses de competição até aqui. Em nível WTA, a ex-top 10 possui cinco vitórias e seis derrotas.

Apesar de muito talentosa, Bouchard voltou a apresentar problemas com seu serviço, cometendo seis duplas faltas e um único ace, contra quatro de Bacsinszky em meio a cinco duplas faltas. Ambas as tenistas contaram com porcentagens de serviço por volta dos 65%, tendo um aproveitamento razoável de pontos vencidos com o primeiro serviço. O nível da partida, considerados os rankings das tenistas e o contexto em que elas estão inseridas, foi alto, com muitos rallies e, consequentemente, muitos erros. Foram 26 break points disputados em 32 games e apenas 12 deles foram convertidos.

Com o resultado, Bouchard terá pela frente a campeã de Gstaad 2016, a suíça, Viktorija Golubic, tenista conhecida pelo backhand de uma mão, que venceu a alemã Antonia Lottner por dois sets a zero na primeira rodada. A única partida entre a canadense e a suíça ocorreu em 2016, quando se enfrentaram no qualifying do Premier de Cincinnati, na qual Bouchard venceu por dois sets a zero.