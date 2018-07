Rogerinho sai na frente, mas sofre virada de Haase e está fora do ATP 250 de Umag

Em sua estreia no ATP 250 de Umag, #138 Rogerio Dutra Silva foi eliminado pelo holandês #38 Robin Haase. O cabeça de chave número seis do torneio venceu o brasileiro por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 7/5 e 6/3, em 2h06 de partida.

Vindo do qualifying, Rogerinho estava mais à vontade na quadra e começou o jogo indo pra cima do adversário. Apesar dos ótimos saques do holandês - foram 10 aces contra apenas 1 do brasileiro -, o paulista conseguiu quebrar o serviço de Haase no quinto game, e a partir daí segurou a vantagem que tinha, fechando a primeira parcial em 6/4.

No segundo set o confronto ficou mais equilibrado. Haase quebrou o saque do brasileiro no quarto game, mas viu Rogerinho devolver a quebra no sétimo e igualar o marcador. Após um game disputadíssimo, o paulista sacou em 5/6 e teve seu serviço novamente quebrado. Com isso, o holandês fechou em 7/5 levou a partida para o terceiro set.

Rogerinho não se abateu e começou a parcial decisiva impondo seu jogo. Chegou a ter três break points logo no primeiro game, mas desperdiçou as chances. No game seguinte, foi quebrado e viu seu adversário abrir 3 a 0. O brasileiro tentou, mas esbarrou em um inspirado Haase que não deu brechas. O tenista da Holanda confirmou seu saque e venceu a parcial por 6/3, eliminando Rogerinho do torneio croata.

Robin Haase enfrenta nas oitavas do Plava Laguna Croatia Open o eslovaco #127 Martin Klizan, que atropelou o chileno #69 Nicolas Jarry por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/0.