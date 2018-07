Thiago Monteiro frusta torcida sueca e elimina Elias Ymer na estreia em Bastad

Nesta terça-feira (17), Thiago Monteiro conseguiu vencer o dondo de casa, e jovem tenista revelação, #111 Elias Ymer por dois sets a zero com parciais de 6/4 e 6/2. Com a vitória, o cearense avançou para a segunda rodada do ATP 250 de Bastad e será novamente o melhor brasileiro na próxima atualização do ranking da ATP, após a derrota de Rogério Dutra Silva na estreia em Umag.

O primeiro set foi bastante equilibrado, sendo o diferencial o primeiro game da partida, quando o brasileiro quebrou o saque do protegido e pupilo de Robin Söderling. Com isso, Monteiro aproveitou para jogar relaxado usando a vantagem obtida e ser preciso nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/4.

Exalando confiança, Monteiro manteve a estratégia de jogar com bolas mais profundas e altas também no segundo set, e conseguiu se impor diante do jovem adversário sueco de origem ganesa. A experiência também contou para que o cearense quebrasse novamente o saque de Ymer no quinto e sétimo game da parcial e fechasse o segundo set final em 6/2, fechando assim a partida em dois sets a zero com 60 pontos ganhos de 103 disputados.

Na próxima rodada, o tenista natural de Fortaleza terá um difícil duelo diante do cabeça de chave número dois do torneio, o #13 Pablo Carreno Busta. O tenista espanhol é um dos favoritos para a conquista do título e vive um bom momento na carreira, já que no ano passado chegou até às semis do US Open, perdendo para o sul-africano Kevin Anderson, atual finalista de Wimbledon.