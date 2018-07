Carreno Busta eleva nível e elimina brasileiro Thiago Monteiro em Bastad

Pablo Carreno Busta busca sua permanência como número #13 do mundo, e a vitória nesta quarta-feira (18) foi fundamental. O espanhol eliminou o brasileiro #145 Thiago Monteiro por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h07, pelas oitavas de final do ATP 250 de Bastad.

Na carreira, o espanhol possui 15 partidas contra brasileiros, perdendo apenas três: duas para Thomaz Bellucci e uma para João Souza. Com a vitória, Carreno Busta chega aos 2200 pontos no ranking, confirmando a sua permanência como #13 da ATP. Além disso, foi a vigésima partida na temporada do espanhol, que confirmou a sua 12° vitória.

A partida foi equilibrada na maior parte dos momentos, mas quando realmente foi importante, o espanhol elevou seu nível, e contou com alguns pontos de sorte — como no set point do primeiro set, quando o brasileiro cometeu uma dupla falta. Ambos os tenistas venceram mais de 70% dos pontos disputados em seus serviços, conseguindo mais aces que duplas faltas e porcentagens de primeiros serviços superiores aos 70%. Os dois tiveram dois break points, mas apenas Carreno Busta conseguiu convertê-los.

Avançando às quartas-de-final, Carreno Busta terá pela frente o seu compatriota #33 Fernando Verdasco, que eliminou o português Pedro Sousa. Carreno Busta lidera o confronto direto por três vitórias a uma, tendo vencido um jogo no saibro e perdido o outro, que ocorreu neste mesmo torneio, Bastad, em 2014.