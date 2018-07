Sevastova melhora em relação à estreia e elimina Rus em Bucareste

Cabeça de chave um no WTA de Bucareste, Anastasija Sevastova, que enfrentou problemas em sua estreia, passou nesta quarta-feira (18) pela holandesa #111 Arantxa Rus em uma partida digna de elogios. A letã número 22 do mundo venceu com parciais de 6/1 e 7/5, em 1h25.

No primeiro set da partida, Sevastova mostrou o seu favoritismo de forma clara. Fez ótimas devoluções, serviu de forma eficiente e soube encaixar os shots. Quebrou logo no segundo game da parcial, em sua segunda tentativa, salvou break point no game seguinte e abriu vantagem de 3/0.

A letã novamente quebrou a adversária, novamente em sua segunda tentativa e serviu de forma excelente para abrir vantagem de 5/0. Rus conseguiu evitar o pneu em um ótimo game de serviço e Sevastova acabou por fechar a parcial em seu favor: 6/1 em 30 minutos. Ambas as tenistas chamaram os coaches no intervalo entre sets.

O primeiro game do segundo set começou e o nível de jogo melhorou 100%. Rus salvou dois break points para conseguir confirmar o serviço, no game mais longo de toda a partida. Com o passar da parcial, a partida tornou-se mais envolvente. A holandesa passou a fazer ótimas devoluções e construção de pontos, deixando a adversária letã sem muitas opções além do seu característico dropshot. Foi a tenista holandesa quem teve a primeira quebra do set.

Sevastova respondeu de imediato e quebrou de 40-0. A letã quebrou por mais uma vez e chegou a servir para a partida logo em seguida, vacilou e perdeu sua chance. Rus, que vinha mostrando ótimo desempenho, começou a errar muitas bolas e perder grandes oportunidades. Foi quebrada novamente e Anastasija voltou a servir para a partida. A holandesa salvou dois match points, mas não foi capaz de devolver um ótimo serviço da letã e a partida deu-se por encerrada: 7/5, em 55 minutos.

Sevastova espera nas quartas de final a vencedora do confronto entre a #57 Sorana Cirstea e a #166 Maryna Zanevska.