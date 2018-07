Em jogo disputadíssimo, Pospisil vira contra Mischa Zverev e avança no ATP 250 de Newport

O alemão #47 Mischa Zverev está fora do ATP 250 de Newport. Em duelo válido pela segunda rodada do torneio norte-americano, o cabeça de chave número dois foi derrotado em sua primeira partida no torneio, caindo para o canadense #98 Vasek Pospisil, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5, em 1h46 de jogo.

Pospisil havia derrotado na estreia o wildcard Donald Youn, quebrando uma enorme seca de vitórias - o tenista não vencia uma partida nível ATP desde o Masters 1000 de Miami, que foi disputado em março. Agora, embalou a segunda vitória consecutiva.

Com estilos muito parecidos, ambos priorizavam o saque e voleio como estratégia de jogo. Firmes em seus games de serviço, os tenistas confirmavam seus saques sem muito esforço. Porém, no sétimo game da primeira parcial, Zverev encaixou uma bela devolução e quebrou o saque do canadense. Sacando para o set em 5/4, o alemão enfrentou três break points, mas conseguiu um ace e subiu à rede muito bem para sair do buraco. Com ótima porcentagem de primeiro serviço, fechou em 6/4 e saiu na frente.

A dinâmica do jogo se manteve a mesma no segundo set. A única diferença é que os tenistas começaram a ser mais agressivos nas devoluções, tentando incomodar um pouco mais um ao outro. Com um belíssimo lob, Pospisil quebrou o saque de Zverev no quarto game, confirmou seu serviço e abriu 4/1. O canadense administrou a vantagem e com um voleio de muita categoria fechou a parcial em 6/3, empatando a partida.

O set decisivo foi equilibradíssimo. Zverev chegou a ter duas chances de quebra no quarto game, mas Pospisil salvou ambas e manteve o placar empatado. Com um festival de aces, o jogo foi seguindo com os tenistas sem obter nenhuma quebra. Entretanto, no décimo primeiro game, o canadense elevou o nível e com grandes jogadas aproveitou o break point que teve. Tendo duplo match point a favor, Pospisil cobriu muito bem à rede e fechou a parcial por 7/5, decretando a vitória.

Nas quartas de final do Hall of Fame Tennis Championships, o tenista do Canadá enfrentará o indiano #161 Ramkumar Ramanathan, que bateu o norte-americano #86 Denis Kudla, por 2 sets a 1, também de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. A partida acontece nesta quinta-feira (19).