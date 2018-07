Bouchard salva sete set points, derruba Golubic e avança às quartas em Gstaad

Google Plus

Eugenie Bouchard está tentando voltar ao seu melhor nível, e aos poucos, vai atingindo-o. Nesta quinta-feira (19), a canadense venceu a tenista da casa e ex-campeã Viktorija Golubic, #110 da WTA, por dois sets a zero, com parciais de 7/6(2) e 7/6(7), em 2h10 de partida pelas oitavas de final do WTA International de Gstaad.

A ex-número cinco pouco a pouco vai conseguindo bons resultados e subindo no ranking novamente, uma vez que, com a vitória sobre a suíça, ela retoma o posto de número #1 canadense, ultrapassando Carol Zhao e chegando provisoriamente a posição de #131. Além disso, a canadense conquistou a oitava vitória em oitavas de final no saibro, e irá buscar as semis pela quinta vez. Bouchard não jogava uma fase de quartas de final de torneio WTA, desde o Taiwan Open, em fevereiro.

Bouchard passou por muitos problemas contra Golubic durante a partida, mas conseguiu se sobressair nos pontos mais importantes. Genie saiu de uma desvantagem de 2/5 nos dois sets, tendo salvado, em toda a partida, 13 break points dos 17 jogados, e convertido quatro dos oito disputados no serviço de sua adversária, além de salvar, também, sete set points no jogo. No serviço, ela continuou a cometer muitas duplas faltas e poucos aces, assim como Golubic - sete dfs para cada, três a um em aces para a canadense.

Com a vitória, Bouchard, nas quartas de final, terá pela frente a jovem russa #141 Veronika Kudermetova, que venceu a eslovaca Viktoria Kuzmova, cabeça de chave número três, também em dois tie breaks. Será a primeira partida entre as duas no circuito.