Ruud se recupera de início ruim, derruba atual campeão Ferrer e avança às quartas em Bastad

Pela primeira vez na carreira desde 2006, David Ferrer perde em Bastad antes das quartas de final. Nesta quinta-feira (19), o espanhol caiu para o norueguês Casper Ruud, de 19 anos, em dois sets, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h17 de partida.

Com a vitória, Ruud conquista sua primeira vitória em toda a carreira sobre um tenista integrante do top 50, depois de dez derrotas. O norueguês também conquistou a sua décima vitória no saibro em nível ATP, contando com nove derrotas ao todo.

A partida teve dois momentos muito distintos: os primeiros nove games do jogo foram tranquilos, em que David Ferrer conquistou uma quebra de vantagem e a sustentou até o fim do set, quando foi quebrado pelo norueguês. A partir daí, o jogo se virou completamente para Ruud, que venceu os próximos nove games, sacando para a partida em 7/5 e 5/1. No entanto, foi quebrado com alguns erros, mas conseguiu fechar em 6/2 no game seguinte.

O resultado dá ao norueguês a chance de avançar às semis de um ATP pela segunda vez, pois, em 2017, no Rio de Janeiro, conseguiu também avançar às semifinais da competição. Ele terá pela frente o francês #29 Richard Gasquet, que venceu o austríaco Gerald Melzer em três sets. Será a primeira partida entre os dois.