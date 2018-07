Com tranquilidade, Cornet passa por Perrin e está nas quartas em Gstaad

Cabeça de chave número um do WTA de Gstaad, a francesa #48 Alizé Cornet bateu a suíça #147 Conny Perrin por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h04 de jogo. Foi o primeiro encontro entre as duas tenistas, com vitória tranquila de Alizé.

Os dois sets foram muito parecidos. Cornet dominava as ações, quanto Perrin buscava maneiras de reagir e incomodar a francesa, sem muito sucesso. Um único break fez toda a diferença na parcial. Cornet aproveitou a chance que teve, já a suíça, acabou desperdiçando-a. Sacando muito bem - a porcentagem de pontos ganhos com o primeiro serviço foi de 80% -, a cabeça de chave número um administrou a vantagem e fechou o set inicial em 6/3.

Cornet começou avassaladora no segundo set, conseguindo duas quebras logo de cara. A anfitriã bem que tentou reagir, conseguindo devolver uma das quebras e confirmando seu serviço. Porém, a francesa voltou a quebrar seu saque, frustrando a tenista da Suíça e o público que a apoiava. Com ótimos golpes do fundo da quadra e com devoluções afiadas, Cornet sacou para o jogo e, sem sustos, fechou em 6/3, decretando a vitória.

Nas quartas de final do 2018 Ladies Championship Gstaad, Cornet enfrentará a ex top cino e atual número #73 do ranking, Sam Stosur, que derrotou a wildcard de 39 anos, #159 Patty Schnyder, em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/1.