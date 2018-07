Richard Gasquet consegue virada contra Gerald Melzer e avança às quartas de Bastad

Google Plus

Richard Gasquet segue vivo em Bastad, vencendo mais um tenista fora do top 100 na chave. Nesta quinta-feira (19), o francês venceu o canhoto #115 Gerald Melzer, de 28 anos, por dois sets a um, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/1, em 1h53 de partida pelas oitavas de final.

É a oitava vitória consecutiva de Gasquet sobre um tenista austríaco, sendo que a sua última derrota aconteceu em 2007, em Hamburgo, para Jürgen Melzer. Essa também foi a 500ª vitória do francês sobre um tenista com 28 anos ou mais, tendo 286 derrotas ao todo.

Apesar do placar "elástico" nos sets vencidos, a partida não esteve sob controle total de Gasquet em momento algum. Ao todo, o francês teve de salvar 17 break points, sendo sete deles no terceiro set, em que teve mais vantagem. Conseguiu salvar 13 deles (76%), convertendo cinco dos dez (50%) disputados. Gasquet também teve o saque como seu aliado contra Melzer, uma vez que, em 12 games disputados no lento saibro sueco, ele conseguiu marcar nove aces.

Assim, o francês terá pela frente mais um tenista fora do top 100: o #147 Casper Ruud, que venceu em dois sets o atual campeão David Ferrer. Eles nunca se enfrentaram pelo circuito profissional, e Gasquet poderá ter dificuldades, pois, contra Melzer, aparentou ter problemas com o ombro esquerdo.