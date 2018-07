Em clima chuvoso, Cirstea domina Zanevska e alcança quartas de Bucareste

A dona da casa e cabeça de chave número cinco, Sorana Cirstea tem feito boa campanha no WTA de Bucareste. Após vencer no primeiro round com certa facilidade, fez boa campanha em sua partida de oitavas de final, que começou muito mais tarde do que o previsto devido ao atraso causado pela chuva, frente a belga #166 Maryna Zanevska. A romena venceu pelar parciais de 6/2 7/5 em 1h15.

O primeiro set foi marcado, principalmente, por quebras. Cirstea começou servindo e, com facilidade, conseguiu confirmar o serviço. Depois, cinco quebras de serviço seguidas. No sétimo game da parcial, a romena novamente foi capaz de confirmar seu serviço, abrindo vantagem de 5/2. Quando servia para se manter viva no set, Zanevska vacilou e acabou por ser quebrada novamente. Sorana fechou a parcial em 6/2 em 27 minutos.

A tenista belga fez quatro dupla faltas na parcial e ganhou apenas 36% de pontos em seu primeiro serviço. Cirstea não cometeu dupla faltas e venceu 50% de seus pontos em primeiro serviço. No tempo entre sets, a tenista romena conversou com seu coach, Marius Comanescu.

No segundo set a romena enfrentou dificuldades. Foi quebrada no terceiro game e precisou suar muito para evitar outra quebra. Com a ajuda da torcida, que estava visivelmente a seu favor, acabou por elevar seu nível de jogo, conseguiu a quebra de volta e passou a jogar da mesma forma agressiva que jogou no primeiro set.

A partida seguiu em ritmo mediano até o último game da segunda parcial, onde a tenista belga servia, novamente, para se manter no set. Sorana precisou de três match points para fechar a parcial - com dupla falta da adversária - e avançar para as quartas de final em sua cidade natal: 7/5, 48 minutos.

Durante toda a partida Cirstea fez 18 winners e cometeu 27 erros. Zavevska, por sua vez, fez 14 bolas vencedoras e cometeu 25 erros.

Cirstea enfrentará nas quartas de final do Bucharest Open a letã #22 Anastasija Sevastova. A partida ocorrerá na sexta-feira (20).