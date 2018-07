Bouchard vence últimos oito games, despacha Kudermetova e está nas semis em Gstaad

Melhorando de nível a cada jogo, a atual #148 Eugenie Bouchard está de volta às semifinais de um torneio WTA pela primeira vez desde janeiro de 2017 - Sydney. Após vitórias complicadas contra Bascinszky e Golubic, a canadense bateu a #141 Veronika Kudermetova por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/0, em 1h25, para garantir vaga entre as quatro melhores em Gstaad.

O primeiro set foi muito equilibrado. As duas tenistas não abriram mão de seu jogo mais arriscado, correram riscos na busca por winners e erraram consideravelmente também por isso. Foram cinco quebras de serviço durante o set. O diferencial em favor de Bouchard foi a maior precisão na reta final da parcial. Genie venceu os últimos seis pontos do set, quebrou Kudermetova no 12º game e fechou em 7/5, em 52 minutos.

A sequência de pontos vencidos por Bouchard se estendeu pelo segundo set. Com o mental debilitado e com problemas físicos na coxa, que a fizeram parar o jogo em dois momentos - em 0/3 e 0/5 -, Kudermetova passou a errar muito e perdeu os 13 primeiros pontos da parcial e 19 no total. Genie subiu de nível, passou a errar muito pouco e entregar a responsabilidade dos pontos para a rival. A canadense só perdeu seis pontos em todo o set - venceu 26 -, sendo que nenhum em seu saque, aproveitou três dos quatro break points que teve e aplicou um pneu: 6/0, em 33 minutos.

Eugenie Bouchard entrou no WTA de Gstaad sem nenhuma vitória em saibro no ano, e agora venceu três seguidas. A canadense começou o torneio como #146 no ranking, mas já garantiu 23 posições com as semifinais no saibro suíço. Se vencer o título, Bouchard volta ao top 100.

A canadense enfrentará nas semifinais a vencedora do confronto desta sexta-feira (20) entre a #48 Alizé Cornet e a #73 Sam Stosur. A partida acontece no sábado (21), ainda sem horário definido.