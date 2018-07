Gasquet vence jovem Ruud e avança às semifinais de Bastad

Richard Gasquet, jogando o ATP 250 de Bastad pela primeira vez, garantiu seu passaporte às semifinais. Venceu, nesta sexta-feira (20), o norueguês #147 Casper Ruud, de apenas 19 anos, por dois sets a zero, com parciais de 7/6(4) e 6/2, em 1h35 de partida no torneio sueco.

Com a vitória, o francês garante que não perderá posições no ranking, permanecendo em #29 na pior das hipóteses. Por outro lado, caso seja campeão, poderá avançar ao top 25. Ele já avança a sua 59ª semifinal da carreira, e a 13ª no saibro, primeira desde 2015.

O ex top 10 teve problemas no primeiro set, uma vez que Ruud apresentou um alto nível de tênis, apesar de não ter tido um saque efetivo. Por outro lado, nenhum dos dois conseguiu converter nenhum dos sete break points oportunizados durante o primeiro set. Indo ao tie break, Gasquet se mostrou superior e conseguiu fechar o set em 7/6, com 7-4 no placar.

No segundo set, Ruud conseguiu melhorar seu saque, mas seu nível de jogo em geral caiu drasticamente, não conseguindo mais devolver o serviço de seu adversário de maneira satisfatória. Mesmo quebrando Gasquet uma vez, ele só conseguiu fazer um único ponto no serviço do francês durante o restante do set, enquanto Gasquet quebrou o norueguês três vezes, vencendo o set por 6/2.

Gasquet chegou às semifinas vencendo dois tenistas fora do top 100, e já é confirmado que enfrentará mais um nas semifinais: o italiano #153 Simone Bolelli ou o suíço #148 Henri Laaksonen. Gasquet nunca enfrentou Laaksonen, e tem seis vitórias em seis jogos contra Bolelli.