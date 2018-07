Em duelo de veteranas, Cornet leva a melhor em cima de Stosur e avança em Gstaad

Melhor ranqueada em Gstaad, Alizé Cornet venceu, nesta sexta feira (20) um importante encontro frente a veterana, #73 Samantha Stosur. A francesa venceu pelas parciais de 6/4 e 7/6(2) em partida que durou 1h39. Tenistas já se defrontaram oito vezes, todas em quadra rápida, com cinco vitórias da australiana. Pela primeira vez em quadra de terra, Cornet levou a melhor.

A francesa dominou no primeiro set. Conseguiu duas quebras iniciais e abriu boa vantagem de 5/2. Serviu para o set e, como boa WTA que é, foi quebrada com extrema facilidade. Novamente voltou a servir para o set em 5/4 e finalmente foi capaz de confirmar o serviço. Fechou a parcial em 6/4 em 36 minutos.

No segundo set, mais equilíbrio. A australiana precisou salvar três break points no game inicial para não ficar na desvantagem novamente. Conseguiu, mas foi quebrada no próximo game de serviço. Diferente do set anterior, Stosur foi capaz de conseguir a quebra de volta logo em seguida, e a parcial ficou igual até o momento do tie break.

No tie break, Cornet jogou muito bem. Fez bom serviço e boas devoluções e precisou de pouco tempo para fechar a parcial em seu favor: 7/6(2) em 1h03.

Na semi final do 2018 Ladies Championship Gstaad, a francesa enfrentará a canadense #146 Eugenie Bouchard, que passou nas quartas por Veronika Kudermetova. Genie lidera o confronto direto por 3 a 2.