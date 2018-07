Em jogo agitado, Sevastova vira contra Cirstea e alcança semifinais em Bucareste

A letã cabeça de chave um, Anastasija Sevastova venceu, de virada, a dona da casa e preferida do público Sorana Cirstea no Aberto de Bucareste. Sevastova fez ótima performance e foi atrás do prejuízo do primeiro set para vencer pelas parciais de 3/6, 6/3 e 6/2 em 1h6.

No primeiro set da partida, Cirstea começou a todo vapor. Quebrou Sevastova logo no segundo game da parcial e ficou com vantagem de 3/0. A letã pediu assistência ao coach e voltou para a partida com uma nova postura. Quebrou a rival e teve a chance de deixar tudo igual logo em seguida, não conseguiu se manter focada e foi quebrada novamente. A romena seguiu a parcial com bom serviço e boas devoluções e acabou por conseguir fechar o set em seu favor por 6/3, em 29 minutos.

Sorana mostrou-se superior em bolas de devolução e rallies longos, além de fazer boa construção de pontos. A romena chegou a vacilar em bolas de cheque, mas não o bastante para se deixar ficar na desvantagem. No tempo entre sets Cirstea pediu para conversar com seu coach, Andrei Cociasu.

No segundo set, a postura de ambas as tenistas mudou. Sevastova voltou melhor, cometendo menos erros e indo mais em bolas, já Cirstea começou a errar em excesso e parou de construir pontos de forma inteligente. A letã quebrou por duas vezes: no quarto e no sexto game da parcial. Quando foi servir para o set, foi quebrada. A romena confirmou seu serviço com facilidade em seguida, mas não conseguiu quebrar a rival novamente e perdeu a parcial por 6/3 em 43 minutos.

Sevastova fez 11 winners e cometeu dez erros na segunda parcial; Sorana fez as mesma 11 bolas vencedoras e cometeu 14 erros. No tempo entre sets a letã chamou seu coach em quadra e eles inusitadamente fizeram uma mudança de... calçados. Enquanto isso, Sorana pedia MTO e enfaixava a perna.

O terceiro e último set começou com uma ótima quebra a favor da letã. Sevastova seguiu bem, mas foi quebrada pouco tempo depois e a parcial ficou igual. Cirstea, sempre muito aplaudida pelo público, passou a enfrentar grandes dificuldades no serviço e viu-se quebrada novamente por mais duas vezes. A letã serviu para o jogo com ótima postura e venceu a parcial, de virada, contra a dona da casa: 6/2 em 34 minutos.

Sevastova enfrentará nas semis do Bucharest Open a #90 Polona Hercog, que venceu por 6/3 e 6/1 a #123 Ons Jabeur.