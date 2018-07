Haase derruba Rublev e avança às semifinais do ATP 250 de Umag

O holandês #38 Robin Haase segue firme no ATP 250 de Umag. Após sofrer na estreia contra o brasileiro Rogerinho, Haase se classificou para as semifinais do torneio croata após bater o russo #35 Andrey Rublev. Em confronto realizado nesta sexta-feira (20), o tenista da Holanda venceu a jovem promessa por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6(6), em 1h38 de partida.

Procurando impedir as fortes devoluções e o estilo de jogo agressivo do russo, Haase começou o jogo priorizando o primeiro serviço e tentando tirar o adversário da zona de conforto. O holandês chegou a ter um break point logo no segundo game, mas viu Rublev conseguir uma sequência de bolas vencedoras e confirmar seu saque. Dois games depois, Robin teve três chances de quebra e, dessa vez, aproveitou. Se defendendo muito bem e contando com erros do russo, abriu 4/1.

O tenista da Holanda, que chegou a ter outro break point no sexto game, segurou a vantagem a partir daí. Apesar dos games terem sido muito equilibrados, Rublev teve apenas uma oportunidade de devolver a quebra, mas o holandês conseguiu um winner no contrapé para fugir do perigo. Com uma curta sensacional e um bom saque, fechou em 6/3 e saiu na frente.

O segundo set foi de alto nível. Os tenistas apresentaram um ótimo volume de jogo, com muita disputa e belas bolas de ambos os lados. Rublev tentava golpear com seu forehand, mas via Haase responder muito bem às trocas de bola. O holandês quebrou o serviço do jovem de 20 anos no terceiro game e confirmou seu saque, fazendo 3/1.

A vantagem seguiu até o oitavo game, onde Rublev, após um incrível rally, conseguiu devolver a quebra. O equilíbrio prevaleceu e a parcial foi para o tie break. O russo apresentou uma queda de rendimento considerável, e Haase chegou a três match points.

Porém, o tenista da 'Next Gen' conseguiu grandes winners e salvou os três, respirando na partida. Entretanto, a reação durou pouco, pois a russa voltou a cometer um erro não-forçado fácil. Sacando em seu quarto match point, Haase disparou um ace e decretou a vitória por 7/6, com 8-6 no tie break.

Por uma vaga na final do torneio, o cabeça de chave número seis enfrentará o argentino #72 Guido Pella, que bateu o sérvio #66 Dusan Lajovic por 2 sets a 0, parciais de 7/6(3) e 7/5. Esse será o primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito profissional.