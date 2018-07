Cabeça de chave um, Mannarino joga mal e Granollers avança às semifinais em Newport

Nesta sexta-feira (20), Marcel Granollers conseguiu mais uma vitória em torneios de nível ATP na carreira ao derrotar o canhoto francês, #26 Adrian Mannarino, cabeça de chave número um em Rhode Island, por dois sets a zero com parciais de 6/3 e 6/1. Com a vitória, o barcelonês avançou para as semifinais do ATP 250 de Newport e tenta repetir os bons desempenhos anteriores para voltar ao top 100 da ATP.

O primeiro set foi bastante equilibrado, sendo o diferencial o primeiro game da partida, quando o espanhol quebrou o saque do protegido e pupilo de Jean-Christophe Faurel. Com isso, Granollers aproveitou para jogar relaxado usando a vantagem obtida e ser preciso nos momentos importantes e decisivos para vencer a primeira parcial por 6/3.

Exibindo mais confiança, Granollers manteve a estratégia de jogar com bolas mais profundas e altas também no segundo set, e conseguiu se impor diante do adversário francês de origem italiana. A experiência também contou para que o catalão quebrasse novamente o saque de Mannarino no quinto e sétimo game da parcial e fechasse o segundo set final em 6/1, fechando assim a partida em dois sets a zero, com 55 pontos ganhos de 92 disputados.

Na semifinal, Granoller terá um difícil duelo diante do cabeça de chave número três do torneio, o americano #48 Steve Johnson. O tenista natural da casa é um dos favoritos para a conquista do título e vive um bom momento na carreira, já que é o número 48 do mundo e no ano passado ganhou o ATP 250 de Houston no saibro contra o brasileiro Thomaz Bellucci e repetiu a dose esse ano também ganhando de seu compatriota Tennys Sandgren.