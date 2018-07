Em Gstaad, Minella vira contra Vondrousova e garante primeira final em torneios WTA na carreira

A mamãe Mandy Minella voltou a mostrar grande desempenho ao bater, de virada, a jovem tcheca #104 Marketa Vondrousova. A luxemburguesa precisou correr atrás da desvantagem do primeiro set e venceu pelas parciais de 4/6, 6/2 e 6/2 em 1h37 para marcar presença em sua primeira final da temporada em evento nível WTA.

A tcheca de 19 anos começou a partida muito bem. Serviu de forma excelente e soube construir pontos de forma inteligente, neutralizando por completo o jogo da adversária. Minella, por sua vez, enfrentou grande dificuldade em seu serviço, precisando salvar diversos break points durante toda a parcial. Além do problema com o serviço, Mandy também enfrentou problemas com a devolução de bolas, algo que a jovem tcheca soube fazer durante todo o primeiro set.

A primeira e única quebra do set surgiu no último game, quando Minella servia para manter-se viva na parcial. Com direito a duas oportunidades e um segundo serviço muito ruim, Vondrousova quebrou e saiu na frente na partida: 6/4, em 35 minutos. O que mais pesou a favor da tcheca foi o porcentual de primeiro serviço: foram 92% de sua parte, contra 42% da parte da luxemburguesa.

Minella voltou para o segundo set com outra postura. Muito mais confiante e precisa em seus pontos, quebrou a jovem adversária por duas vezes e deixou tudo igual no placar: 6/2, em 32 minutos. Vondrousova não foi capaz de se encontrar durante todo o segundo set, passou a cometer mais erros, caiu muito na devolução de bola e passou a não conseguir construir pontos. Diferente do set anterior, a tcheca ficou atrás na porcentagem de segundo serviço: 57% contra 63% da luxemburguesa.

E se já estava apagada no segundo set, Vondrousova não conseguiu mudar muito o panorama do terceiro. Minella conseguiu uma quebra logo no primeiro game da última parcial e seguiu a partida de forma firme e eficiente, sem enfrentar um único break point. No sétimo game da parcial, Marketa vacilou e acabou por ser quebrada novamente. Mandy serviu logo em seguida para a partida. Foi bem no serviço e garantiu, com erro da adversária, vaga na final do 2018 Ladies Championship Gstaad.

Mandy Minella espera agora a vencedora de #48 Alizé Cornet e #146 Eugenie Bouchard para disputar o título no saibro suíço.