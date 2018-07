Fognini vence partida dramática contra Verdasco e chega à final de Bastad

Depois de vencer o ATP 250 de São Paulo em fevereiro, Fabio Fognini está de volta a uma final de ATP. O italiano, neste sábado (21), bateu o espanhol #33 Fernando Verdasco por dois sets a um, com parciais de 6/1, 4/6 e 7/5, em 2h18 de partida pelo ATP 250 de Bastad, na Suécia.

Foi a quarta semifinal de Fognini na temporada, tendo apenas uma vitória (São Paulo) e três derrotas (Gojowczyk, Verdasco e Medvedev), sendo duas dessas derrotas no saibro. Esta foi a 34ª semifinal do italiano em sua carreira, tendo 16 vitórias e 18 derrotas. No saibro, são 13 vitórias em meio a 14 vitórias.

A partida se mostrou o que se esperava de dois jogadores com saques medianos num saibro lento: muitas quebras. Ao todo, em 29 games, 13 foram de quebras de serviço, havendo 28 break points no confronto. Essas quebras sempre definiram quem seria o posterior triunfante no set: no segundo set, em momento algum, Fognini teve quebra a frente, enquanto no set final, Verdasco não possuiu quebra de vantagem, sendo quebrado no seu game final de serviço, salvando ainda um match point antes de perder seu serviço.

Com a vitória, Fognini garante a sua décima sexta final na carreira e a décima segunda no saibro. Terá como adversário o francês #29 Richard Gasquet, que passou tranquilo pelo #148 Henri Laaksonen. Fognini tem duas derrotas em três jogos contra o francês. No entanto, venceu a única partida entre eles no saibro, em 2013.