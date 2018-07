Sevastova conta com desistência de Hercog para garantir vaga na final em Bucareste

A letã cabeça de chave um, Anastasija Sevastova avançou neste sábado para a final do Aberto de Bucareste depois da desistência da adversária eslovena #90 Polona Hercog. Partida durou 32 minutos e Anastasija venceu por 6/1. Aparentemente uma lesão na coxa direita, que estava enfaixada, motivou a desistência da eslovena.

Sevastova começou a partida muito bem, com uma quebra logo no primeiro game e confirmou seu serviço com extrema facilidade no seguinte, abrindo vantagem de 2/0.

Em seu segundo game de serviço, Hercog precisou salvar quatro break points para embarcar na partida. Conseguiu, mas mostrou-se visivelmente incomodada com o jogo da adversária. Com o passar da partida, Sevastova quebrou por mais duas vezes e conseguiu, sem enfrentar qualquer break point, fechar o set. Na sequência, a eslovena comunicou sua desistência ao juiz de cadeira.

Top seed Sevastova progresses to the @BRDOpen final after Hercog retires after the first set! pic.twitter.com/AbMqLsW4ry — WTA (@WTA) 21 de julho de 2018

Durante o set, Sevastova jogou muito bem agressivamente, fazendo 13 winners e cometendo nove erros. Hercorg, por sua vez, fez cinco winners e cometeu 16 erros.

Sevastova enfrenta na final do Bucharest Open a #60 Petra Martic, que despachou a #25 Mihaela Buzarnescu em sets diretos. Sevastova fez final em 2016 contra Simona Halep e perdeu sem vencer nenhum game: duplo 6/0.