Pella bate Haase e garante lugar na final do ATP 250 de Umag

O argentino #72 Guido Pella tem números brilhantes nos torneios da Challenger Tour. Com 5 títulos em 6 finais, esperava-se boas performances do tenista nos campeonatos de mais nível, o que não aconteceu. Entretanto, com a vitória sobre o holandês #38 Robin Haase, o jogador de 28 anos disputará neste domingo (22) sua primeira final de uma competição nível ATP World Tour. No duelo válido pelas semifinais do ATP 250 de Umag, na Croácia, Pella derrotou o cabeça de chave número seis do torneio por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 1/6 e 6/2, em 1h45 de partida.

Haase começou o jogo ganhando quatro pontos seguidos no saque de Pella, quebrando o adversário. Com pontos recheados de trocas de bola, o argentino utilizava as 'deixadas' para tentar surpreender o holandês. Sólido e com ótimos golpes do fundo da quadra, Pella devolveu a quebra de saque no sexto game e empatou a parcial em 3 a 3. A partir daí, o argentino sobrou. Após uma bela troca de bola, quebrou o serviço de Haase novamente e contou com a sorte para fechar o primeiro set em 6/3, em lance onde seu swing volley desviou na fita e passou para o outro lado.

O que se viu no segundo set foi um jogo totalmente diferente do primeiro. O equilíbrio durou apenas dois games. Depois de ambos os tenistas confirmarem seus saques e deixarem o placar em 1 a 1, Haase atropelou Pella e venceu cinco games seguidos. Se defendendo muito bem e sacando com autoridade, o holandês quebrou o saque do adversário duas vezes e fechou a parcial em 6/1.

Pella, que durante a segunda parcial mostrou-se desconcentrado e por algumas vezes displicente, voltou a impor seu volume de jogo e a comandar a partida. Praticamente igual ao que Haase fez no set anterior, o argentino venceu quatro games seguidos, quebrando o saque do adversário por duas vezes, no sexto e no oitavo game. No último ponto da partida, Pella contou com um erro não-forçado do holandês para confirmar sua vitória por 6/2.

Na decisão do torneio, o canhoto enfrentará o italiano cabeça de chave número três #27 Marco Cecchinato, que bateu #188 Marco Trungelliti, compatriota de Pella, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1. Os tenistas já se enfrentaram duas vezes no circuito, com uma vitória para cada um.