Cornet triunfa em cima de Minella e garante título de Gstaad

Alizé Cornet, de 28 anos, fez ótima campanha durante toda a semana e conquistou neste domingo (22) o título de Gstaad - sexto de sua carreira -, ao bater a mamãe luxemburguesa, #226 Mandy Minella pelas parciais de 6/4 7/6(6) em partida que durou exatamente duas horas. A francesa conquistou o primeiro título em dois anos.

O primeiro set foi agitado. Minella começou na frente, quebrou a francesa logo no terceiro game da parcial. Cornet precisou de seis break points para quebrar logo em seguida e deixar tudo igual. Com dificuldades, a francesa confirmou seu serviço logo em seguida.

Cornet novamente precisou de seis break points para quebrar a adversária e assim ficar, pela primeira vez, na liderança da parcial, mas não por muito tempo, pois Minella quebrou logo em seguida, deixando tudo igual outra vez. O set seguiu tranquilo até o último game, onde a luxemburguesa servia para manter-se viva. Foi quebrada com certa facilidade e Alizé levou a parcial: 6/4 e 55 minutos. Ao todo foram 19 break points no primeiro set, sendo cinco deles convertidos.

No segundo set, Minella voltou a sair na frente. Quebrou logo no primeiro game e, dessa vez, foi capaz de confirmar seu serviço. Seguiu na vantagem até o quarto game da parcial, quando foi quebrada. Mandy conseguiu uma quebra poucos games depois e, salvando break points no game seguinte, conseguiu, novamente, vantagem. Apesar da vantagem, não soube se segurar e foi quebrada dois games depois. Cornet confirmou seu serviço tranquilamente e, logo depois, chegou a ter dois math points no serviço da luxemburguesa, que foram salvos de forma exemplar, forçando a necessidade de um tie break.

O tie break foi um reflexo exato de toda a partida. Minella chegou a ter duas chances de levar o jogo para o terceiro set, não soube aproveitar e a francesa acabou levando a melhor: 7/6(6), 1h05.

Na cerimônia de premiação, Cornet não poupou elogios a adversária. "Foi uma partida muito intensa. Eu estou realmente surpresa com o quão fronte psicologicamente Mandy está logo depois de dar a luz. Ela está de volta e está muito bem, certamente está preparada para suas partidas. Em muitos rallys ela estava muito melhor do que eu, e isso é uma das minhas especialidades, então foi realmente bom vencer em dois sets", disse.

Cornet já volta a jogar nesta semana, no novo torneio de saibro em Moscou. A francesa enfrenta Laura Siegemund na estreia. Minella, que começou o torneio na posição #226 do ranking, garantiu uma subida de 84 posições. Esta foi a primeira final em nível WTA da luxemburguesa, apenas nove meses após dar luz à sua filha Emma Lina.