Sevastova sofre no primeiro set, mas se impõe contra Martic e é campeã em Bucareste

Dois anos depois de perder na final em Bucareste sem vencer nenhum game contra Simona Halep, Anastasija Sevastova, número 22 do mundo, conseguiu um resultado bem diferente neste domingo (22), e garantiu o terceiro título de sua carreira. Para isso, precisou derrotar a croata #60 Petra Martic, pelas parciais de 7/6(4) e 6/2, em 1h33, na final do Bucharest Open.

Martic começou a partida muito bem, sabendo construir pontos e lidar com o jogo traiçoeiro de Sevastova. Quebrou no terceiro game da primeira parcial e confirmou seu serviço logo sem seguida, ficando com uma pequena vantagem. No sexto game do set, uma série de quebras se iniciou. Foram cinco, ao todo, pois Sevastova deu um fim a ao segurar o próprio serviço depois de enfrentar quatro break points. Martic também confirmou seu serviço e o tie break se iniciou.

No tie break, Sevastova foi mais inteligente, agressiva, mas sem se expor a muitos erros, quebrou Martic por três vezes e conseguiu fechar a parcial em seu favor por 7/6(4) em 1h04.

O mais surpreendente do set, é que Sevastova cometeu um número de erros muito maior que o da rival: foram 20 da letã, contra 14 da croata. Na pausa entre sets, Martic pediu MTO para uma dor no pé.

Na volta para o segundo set, Martic mostrou-se incomodada com o problema no pé e passou a errar muito, além de praticamente não se mover mais na troca de bolas. Foi quebrada por duas vezes e não chegou a ter um único break point a seu favor. Perdeu a segunda parcial em 6/2 em 28 minutos.

Anastasija Sevastova wins the 2018 @BRDOpen!



The No. 1 seed beats Petra Martic 7-6(4), 6-2! pic.twitter.com/W1472ELuPR — WTA (@WTA) 22 de julho de 2018

Na segunda parcial Sevastova cometeu oito erros e fez 14 winners. Martic, por sua vez, cometeu sete erros e fez apenas dois winners. Além disso, Sevastova ganhou 71% dos pontos em serviço, já Martic ganhou apenas 57%.

Ambas as tenistas já estão confirmadas no WTA de Moscou, que se inicia na próxima segunda-feira (23).