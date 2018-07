Johnson vence surpresa Ramanathan em Newport e conquista quatro título na carreira

Cabeça de chave número três do torneio, o #48 Steve Johnson derrotou o finalista pela primeira vez, o indiano #161 Ramkumar Ramanathan por 7/5, 3/6 e 6/2 para ganhar o título do ATP 250 de Newport na tarde desse domingo (22).

Johnson venceu seu quarto título de ATP 250 da carreira, sendo o segundo da temporada já que em abril ele venceu seu compatriota Tennys Sandgren no saibro marrom em Houston. O estadunidense conquistou 83% de seus primeiros saques em duas horas de confronto nas quadras de grama do Hall of Fame Tournament, em Rhode Island. Foi o segundo título de Johnson em quadras de grama.

O primeiro set foi bastante equilibrado, sendo o diferencial o sétimo

game da partida, quando o americano quebrou o saque de Ramanathan. Mais focado, Johnson aproveitou para sacar relaxado usando a vantagem obtida e ser agressivo nos momentos decisivos para vencer a primeira parcial por 7/5.

Exibindo mais confiança, o indiano de 23 anos mudou a sua estratégia de jogar com bolas mais altas e anguladas para mais potência no segundo set, e conseguiu se impor diante do seu adversário estadunidense. A sua maior potência também contou para que Ramanathan quebrasse o saque de Johnson no terceiro e quinto games da parcial e fechasse o segundo set final em 6/3, empatando assim o confronto em um set para cada tenista.

O terceiro set foi um passeio de Johnson, o diferencial sendo os quarto e sexto games do set final, quando o americano quebrou o saque do indiano. Mais focado e mais experiente, Johnson aproveitou para sacar com mais precisão usando a vantagem obtida e ser mais decisivo nos momentos importantes para vencer a parcial por 6/2 e assim garantir o troféu do ATP 250 de Newport.

Para Ramanathan, fica a lembrança de uma grande campanha: foi sua primeira final em nível ATP, garantindo também seu melhor ranking, subindo de 161 para 115. O indiano já voltará às quadras na terça-feira (24), na quadra dura do ATP 250 de Atlanta, contra Taylor Fritz.