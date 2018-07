Em Umag, Cecchinato bate Pella e conquista segundo título da carreira

O italiano #27 Marco Cecchinato é o grande campeão do ATP 250 de Umag. Na tarde deste domingo (22), ele bateu o argentino #72 Guido Pella por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (4), em 1h40 de partida. É o segundo título da carreira do italiano, ambos conquistados nessa temporada, a melhor desde sua profissionalização.

Com o título, Cecchinato ganhará cinco posições no ranking, se aproximando de vez do top 20. Além disso, o tenista sobe para 10º na corrida do ano, seguindo na luta por uma vaga no ATP Finals, em Londres.

Cabeça de chave número três do torneio, Cecchinato começou a partida sendo pressionado. Pella teve dois break points logo no primeiro game, salvos com maestria pelo italiano. No quarto game, foi a vez do italiano ter um break point, e ele não desperdiçou. Impondo seu ritmo de jogo e pressionando o adversário a todo momento, abriu 5/2. Marco voltou a quebrar o saque do rival mais uma vez e fechou o primeiro set em 6/2.

Motivado com o triunfo no set anterior, Cecchinato continuou com ótimos golpes do fundo da quadra e incomodando o argentino. Pella conseguiu salvar os break points e manteve-se vivo no jogo. O canhoto de 28 anos entrou de vez na partida e, principalmente com seu forehand, castigou o italiano.

Pella quebrou o serviço do italiano no sexto game e parecia tomar as rédeas do jogo. Entretanto, o cabeça de chave número três devolveu a quebra logo no game seguinte e confirmou seu saque, empatando a parcial novamente. O equilíbrio prevaleceu e o segundo set foi para decisão no tie break. Agressivo e regular, Cecchinato venceu os quatro primeiros pontos e passou a administrar a grande vantagem obtida.

Em seu segundo match point, o italiano contou com um erro de voleio do argentino após uma longa troca de bolas para selar a vitória por 7/6, com 7-4 no tie break. O título no saibro croata selou a grande semana de Cecchinato, que conquistou o caneco perdendo apenas um set.