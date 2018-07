Aos 17 anos, Molleker vence na estreia do ATP 500 de Hamburgo e amplia fase ruim de Ferrer

Tenista mais novo dentro do top 300, Rudolf Molleker conseguiu uma importante vitória em sua carreira. Nesta segunda-feira (23), o alemão venceu o #62 David Ferrer, de 36 anos, por dois sets a um, com parciais de 7/5, 5/7 e 6/3 em 2h29 de partida pela primeira rodada do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha.

É a segunda vitória de Molleker em nível ATP, e a primeira no saibro, uma vez que a anterior veio na grama de Stuttgart, ainda em 2018. Ele conquistou o Challenger de Heilbronn, na Alemanha, em maio deste ano, sendo o terceiro tenista mais novo a vencer um torneio desta categoria. Com essa vitória, ele avança à #243 da ATP, o que já representa a melhor posição na carreira. Uma curiosidade é que, quando o alemão nasceu, Ferrer já era tenista profissional. Fora do top 60, o ex-número XX amplia sua fase ruim: só venceu cinco jogos nos últimos 10 torneios que disputou.

Molleker jogou um tênis superior ao do espanhol, que voltou a ter dificuldades em todos os pontos de seu jogo. No serviço, os números traduzem: foram quatro aces e dez duplas faltas, com apenas 49% de primeiro serviço. O alemão teve 10 aces e apenas duas duplas faltas, com 57% de primeiro saque. Nos rallies, Molleker conseguiu sustentar seu jogo, uma vez que o espanhol cometeu muitos erros ao longo da partida.

Com a vitória, o jovem tenista terá, nas oitavas, o qualifier #113 Jozef Kovalik que eliminou o cabeça-de-chave número quatro, Damir Dzumhur, em dois sets. Será o primeiro confronto entre os dois no circuito.