Diego Schwartzman derrota Casper Ruud em três sets e avança em Hamburgo

Cabeça de chave número dois do German Open Tennis Championships, Diego Schwartzman derrotou o semifinalista do Rio Open 2017, o jovem norueguês #141 Casper Ruud por 6/4, 2/6 e 6/2 para avançar à segunda ronda do ATP 500 de Hamburgo na manhã dessa segunda-feira (23).

O argentino de 25 anos chegou à sua décima oitava vitória no saibro em torneios de nível ATP no ano e é o terceiro tenista mais bem sucedido no piso na temporada, ganhando 85% de seus jogos disputados com média de duração de duas horas cada confronto jogado nas quadras de saibro.

O primeiro set foi bastante equilibrado, sendo o diferencial o sétimo

game da partida, quando o argentino quebrou o saque do norueguês. Mais focado, 'El Peke' aproveitou para jogar mais relaxado usando a vantagem obtida e ser agressivo nos momentos decisivos vencendo a primeira parcial por 6/4.

Exibindo mais confiança, o norueguês de 19 anos mudou a sua estratégia de jogar com bolas mais altas e anguladas para mais potência no segundo set, e conseguiu se impor diante do seu adversário que, após vencer o primeiro set, sofreu um apagão mental. A sua maior potência também contou para que Ruud quebrasse o saque do argentino no terceiro e quinto games da parcial e fechasse o segundo set por 6/2, empatando assim o confronto em um set para cada tenista.

O terceiro set foi um passeio do 'Peke', o diferencial sendo os segundo e sexto games do set final, quando Schwartzman quebrou o saque do norueguês de Oslo. Mais focado e mais experiente, o argentino aproveitou para sacar com mais precisão usando a vantagem para ser mais decisivo nos momentos importantes para vencer a parcial por 6/2 e passar a próxima rodada em Hamburgo.

O tenista argentino terá um surpreendente duelo diante do alemão #349 Daniel Masur, que veio do qualifying round. O tenista da cidade de Hamburgo, 23 anos, é um dos muitos jovens que sobraram na chave e viveu um dia iluminado nesta segunda-feira (23) ao bater na estreia do German Open Tennis Championships o compatriota Maximilian Marterer em dois sets. Até agora no ano, tinha ganho apenas uma partida de duas jogadas em torneios de nível ATP.