Em jogo equilibrado, Carreño Busta bate Florian Mayer e estreia com vitória em Hamburgo

O espanhol #13 Pablo Carreño Busta teve uma estreia complicadíssima no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. O tenista precisou de 2h12 de partida para vencer o anfitrião wildcard #94 Florian Mayer por 2 sets a 1, de virada, parciais de 2/6, 6/1 e 7/6 (4). O alemão de 34 anos, atual vice-campeão do torneio, faz sua última temporada como jogador profissional.

Encostado no top 10 do ranking e firme na busca por uma vaga no ATP Finals, Busta começou a partida muito abaixo de seu nível. Jogando contra um adversário com um estilo de golpes peculiar, o espanhol parecia não conseguir entrar no jogo e virou presa fácil para o alemão. Com boas devoluções e se beneficiando do baixo aproveitamento de pontos ganhos com o segundo serviço do adversário, Mayer quebrou o saque de Busta duas vezes e venceu tranquilamente a primeira parcial em 6/2.

No segundo set o jogo mudou de figura. Carreño passou a fazer valer sua regularidade do fundo da quadra e a incomodar o serviço do alemão, que por sua vez não manteve a intensidade do set anterior. Sem ceder um break point sequer, o espanhol quebrou o saque de Mayer três vezes e atropelou o veterano. Fechou em 6/1 e empatou a partida.

Ótimos ralis e equilíbrio total. Assim se define o terceiro e decisivo set. Os tenistas chegaram a quebrar os saques um do outro no início da parcial, mas a disputa seguiu acirradíssima até o tie-break. A torcida encontrava-se toda a favor do alemão, que tentava superar o cansaço para conseguir o triunfo. Entretanto, Mayer cedeu um mini break que acabou sendo crucial para Busta. O cabeça de chave número três chegou ao duplo match point e, com um erro não-forçado do anfitrião, fechou em 7/6, decretando a vitória.

Após a partida, Mayer, que disputou pela última vez o torneio alemão, foi homenageado dentro da quadra. O tenista de 34 anos se despedirá do circuito ao fim do ano.

Carreño Busta enfrentará na segunda rodada do German Tennis Championship o vencedor do duelo entre o eslovaco #80 Aljaz Bedene e o suíço #135 Henri Laaksonen, que jogam nesta terça-feira (24).