Em duelo tcheco, Kristyna Pliskova bate Siniakova rumo à segunda rodada em Moscou

Kristyna Pliskova começou bem sua corrida no Moscow River Cup. A tcheca ateu a compatriota e cabeça de chave quatro, Katerina Siniakova por 2 sets a 1 em partida que durou 1h48. Com a derrota prematura, Siniakova, que entrou no torneio como número 37, deixará o top 50.

Pliskova começou a partida indiscutivelmente melhor que a adversária. Aproveitou a falta de ritmo da adversária e impôs seu jogo de forma brilhante, sabendo encaixar o serviço e fazendo ótimas devoluções. Conseguiu a primeira - e única - quebra da primeira parcial no quinto game, depois de quatro tentativas. No game seguinte precisou salvar break point para consolidar a vantagem: 4/2. A partida seguiu morna, com Siniakova dando pontos de graça e conquistando poucos. Quando precisou servir para a parcial, Kristyna fez um de seus melhores games e fechou de 40-0, vencendo a primeira parcial em 6/4, após 35 minutos.

Na primeira parcial a cabeça de chave quatro fez seis winners, Pliskova fez 11. Ambas empataram no quesito unforced errors: sete. No quesito serviço, Siniakova encaixou 61% de seu primeiro serviço, Pliskova encaixou 52%, mas, no segundo serviço, Siniakova ficou bem atrás: 54% contra 77%. Na devolução, Pliskova ficou na frente com quasse o dobro de porcentual: foram 34% contra apenas 18% da compatriota Katerina.

No segundo set, Siniakova agiu com mais postura. Sofreu a primeira quebra, no terceiro game da parcial, e correu atrás para deixar tudo igual no marcador logo em seguida. Novamente foi quebrada e novamente foi capaz de buscar o resultado. No game seguinte, salvou break point e confirmou seu serviço; quebrou logo em seguida e ficou, pela primeira vez na partida toda, na liderança. Serviu para o jogo de forma excepcional e deixou tudo igual no marcador: 6/3, em 39 minutos.

Siniakova melhorou seu serviço no segundo set: 62% de primeiro serviço e 47% no segundo serviço contra 36% e 38% respectivamente da adversária. Na devolução também foi muito melhor que no set anterior: 50% contra 42% da compatriota. Katerina fez quatro aces e cometeu uma dupla falta, enquanto Kristyna fez um de cada.

Na terceira e última parcial, Siniakova voltou a cometer muitos erros e perdeu-se em rallies importantes e pontos decisivos. Teve oportunidades de sair na frente, foi mal e deixou-as passar. A parcial seguiu equilibrada até o último game, onde Katerina servia para manter-se viva na partida. Não fez um bom game de serviço e, depois de salvar um match point, perdeu a partida. 6/4 em 35 minutos.

Durante a partida Pliskova fez 35 winners e cometeu 26 erros não-forçados, Siniakova fez 23 bolas vencedoras e cometeu 19 erros. Ambas empataram no quesito aces, com set, e no quesito dupla falta, Siniakova saiu na pior: quatro contra três da adversária.

Kristyna Pliskova enfrentará no segundo round do Moscow River Cup a wildcard russa de 19 anos, #204 Anastasia Potapova que arrasou Viktoriya Tomova por 6/1 duplo.